Ukrainische Drohne mit Sprengstoff in Bulgarien explodiert

Sofia/Kiew (Kyjiw) - Das osteuropäische NATO-Land Bulgarien hat am Samstag das Eindringen einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in seinen Luftraum vermeldet. Die erste Analyse der Reste des Flugobjekts zeigte dann nach den Angaben des Verteidigungsministeriums in Sofia, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Lockdrohne Maja handelte, wie die dpa berichtete. Dieser Drohnen-Typ wird laut dem Ministerium von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet.

US-Medien: Leipziger Sprengstoffdrohne womöglich russisch

Leipzig/Washington - Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle in Deutschland berichten US-Medien über eine mögliche Verbindung zu Russland. Das "Wall Street Journal" schreibt unter Berufung auf mit Geheimdienstberichten vertraute US-Beamte, die Sprengstoffdrohne gehöre wahrscheinlich der russischen Führung. Der US-Sender CNN zitierte einen US-Verteidigungsbeamten in Europa, wonach die USA zum Schluss gekommen sind: Die Drohne sei von einem russischen Geheimdienst.

Begrenzter russischer Schlag gegen NATO-Land zu erwarten

Brüssel/Moskau/Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin könnte US-Medienberichten zufolge innerhalb der nächsten Jahre versuchen, die Entschlossenheit der NATO mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Das berichteten das "Wall Street Journal" und der Sender CNN übereinstimmend am Samstag. Sie beriefen sich dabei auf neue US-Geheimdienstberichte, deren Inhalte ihnen US-Beamte beziehungsweise mit den Berichten vertraute Quellen geschildert hätten.

Raketenangriff auf Tanker in Straße von Hormuz

Abu Dhabi - In der strategisch wichtigen Straße von Hormuz ist am Samstag ein Schiff der staatlichen Ölgesellschaft von Abu Dhabi (ADNOC) mit einer Rakete angegriffen worden. Verletzt wurde dabei niemand, wie das Unternehmen über die staatliche Nachrichtenagentur WAM mitteilte. Zu dem Schiff, seiner Ladung, dem Ausmaß des Schadens oder zur Verantwortung für den Angriff wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ein weiteres Schiff wurde nach Behördenangaben vor der Küste Omans angegriffen.

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red