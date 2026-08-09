Gericht überprüft Fall von erstem Bewohner der "Auszeit-WG"

Wien - Nach dem Start der "Auszeit-WG" für Intensivtäter unter 14 Jahren in Wien ist für den ersten Bewohner, einen 13-Jährigen, - wie erwartet - eine gerichtliche Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz beantragt worden. Eine erste Anhörung fand statt. "Dabei wurde die Freiheitsbeschränkung vorläufig als zulässig beurteilt", hieß es von der für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Magistratsabteilung 11 (MA 11) zur APA. Das Gericht muss nun binnen 14 Tagen einen Beschluss fällen.

Irans Präsident: USA behindern Lebensmittelimporte

Teheran - Der Iran stellt neue Forderungen an die USA für eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Die Vereinigten Staaten dürften die Islamische Republik nie wieder bedrohen, hieß es in einer von iranischen Staatsmedien veröffentlichten Erklärung des Nationalen Sicherheitsrats. Zudem müssten sie den Krieg gegen den Iran und dessen Verbündete in der Region endgültig beenden.

Ukrainische Drohne mit Sprengstoff in Bulgarien explodiert

Sofia/Kiew (Kyjiw) - Das osteuropäische NATO-Land Bulgarien hat am Samstag das Eindringen einer mit Sprengstoff beladenen Drohne in seinen Luftraum vermeldet. Die erste Analyse der Reste des Flugobjekts zeigte dann nach den Angaben des Verteidigungsministeriums in Sofia, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Lockdrohne Maja handelte, wie die dpa berichtete. Dieser Drohnen-Typ wird laut dem Ministerium von den ukrainischen Streitkräften häufig verwendet.

Begrenzter russischer Schlag gegen NATO-Land zu erwarten

Brüssel/Moskau/Washington - Der russische Präsident Wladimir Putin könnte US-Medienberichten zufolge innerhalb der nächsten Jahre versuchen, die Entschlossenheit der NATO mit einem begrenzten Angriff auf ein Bündnisland zu testen. Das berichteten das "Wall Street Journal" und der Sender CNN übereinstimmend am Samstag. Sie beriefen sich dabei auf neue US-Geheimdienstberichte, deren Inhalte ihnen US-Beamte beziehungsweise mit den Berichten vertraute Quellen geschildert hätten.

US-Medien: Leipziger Sprengstoffdrohne womöglich russisch

Leipzig/Washington - Nach dem Fund einer Drohne mit Sprengstoff am Flughafen Leipzig/Halle in Deutschland berichten US-Medien über eine mögliche Verbindung zu Russland. Das "Wall Street Journal" schreibt unter Berufung auf mit Geheimdienstberichten vertraute US-Beamte, die Sprengstoffdrohne gehöre wahrscheinlich der russischen Führung. Der US-Sender CNN zitierte einen US-Verteidigungsbeamten in Europa, wonach die USA zum Schluss gekommen sind: Die Drohne sei von einem russischen Geheimdienst.

Ex-Gerichtschef Baka soll neuer ungarischer Präsident werden

Budapest - Ungarn soll wieder einen ehemaligen Höchstgerichtspräsidenten als Staatsoberhaupt bekommen. Dies entschied die Fraktion der Regierungspartei TISZA am Samstag. Dem im Juli per Verfassungsänderung aus dem Amt entfernten T�mas Sulyok soll der frühere Präsident des Obersten Gerichts, Andr�s Baka, nachfolgen. Als Gerichtspräsident war er im Jahr 2011 abgesetzt worden, nachdem er scharfe Kritik an der Justizreform des damaligen Premiers Viktor Orb�n geübt hatte.

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red