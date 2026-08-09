Rasche Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ungewiss

Teheran - Eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ist weiter nicht gesichert. Der Iran stellt dafür Forderungen an die USA, die für Washington inakzeptabel sein dürften. Außenminister Abbas Araqchi sagte, auch wenn bei den Verhandlungen über die Meerenge zwischen dem Iran und Oman eine Einigung nah sei, müssten die USA Zugeständnisse machen.

Gericht überprüft Fall von erstem Bewohner der "Auszeit-WG"

Wien - Nach dem Start der "Auszeit-WG" für Intensivtäter unter 14 Jahren in Wien ist für den ersten Bewohner, einen 13-Jährigen, - wie erwartet - eine gerichtliche Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz beantragt worden. Eine erste Anhörung fand statt. "Dabei wurde die Freiheitsbeschränkung vorläufig als zulässig beurteilt", hieß es von der für Kinder- und Jugendhilfe zuständigen Magistratsabteilung 11 (MA 11) zur APA. Das Gericht muss nun binnen 14 Tagen einen Beschluss fällen.

Tote und Verletzte in der Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei einer Serie von russischen Angriffen auf ukrainische Regionen sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Region Dnipro kamen nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Russische Militärs hatten die Oblast mit Artillerie und Fliegerbomben angegriffen, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit.

Türkei will sogenannten Mekka-Pakt erweitern

Ankara/Riad/Mekka - Geht es nach der türkischen Regierung, sollte das gerade erst ins Leben gerufene Verteidigungsbündnis mit Pakistan und Saudi-Arabien um zusätzliche Länder erweitert werden. Das sei der ausdrückliche Wunsch von Präsident Recep Tayyip Erdogan, sagte Außenminister Hakan Fidan am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Unter der Vision unseres Präsidenten sollten wir uns nicht auf drei Länder beschränken", betonte Fidan.

Anschläge in Kolumbien am ersten Tag im Amt von Espriella

Bogota - In Kolumbien sind am ersten Tag im Amt des neuen rechtsgerichteten Präsidenten Abelardo de la Espriella zwei Bombenanschläge verübt worden. Bei den Anschlägen in verschiedenen Teilen des Landes wurde am Samstag mindestens ein Polizist getötet, wie die Armee mitteilte. Weitere Menschen seien verletzt worden.

China rüstet sich für Taifun "Dolphin"

Peking - China wappnet sich für die Ankunft des Taifuns "Dolphin", der in der Nacht auf Montag auf die Ostküste des Landes treffen soll. Arbeiter von Bohrinseln wurden in Sicherheit gebracht und Schiffe zurück in die Häfen beordert. Allein im Hafen von Shanghai mussten mehr als 500 Schiffe Schutz suchen, wie die städtische Seefahrtsbehörde mitteilte. Für die Provinzen Zhejiang und Fujian riefen die Behörden die Hochwasser-Notfallstufe III aus.

Kosovos Regierungschef Kurti im Parlament mit Eiern beworfen

Prishtina (Pristina) - Das Parlament im Kosovo hat am Samstag seine Sitzung unterbrechen müssen, weil eine Oppositionsabgeordnete Regierungschef Albin Kurti mit Eiern bewarf. "Schäm dich!", schrie die Abgeordnete Time Kadrijaj von der Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK), als sie die Eier auf den in der ersten Reihe sitzenden Kurti schleuderte. Die Live-Übertragung wurde unterbrochen, während Sicherheitskräfte herbeieilten, um Kurti abzuschirmen.

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red