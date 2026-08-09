Rasche Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ungewiss

Teheran - Eine schnelle Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ist weiter nicht gesichert. Der Iran stellt dafür Forderungen an die USA, die für Washington inakzeptabel sein dürften. Außenminister Abbas Araqchi sagte, auch wenn bei den Verhandlungen über die Meerenge zwischen dem Iran und Oman eine Einigung nah sei, müssten die USA Zugeständnisse machen.

Frau in NÖ erschossen: Möglicher zweiter Verdächtiger

Kottingbrunn - Im Fall der Tötung einer 28-jährigen Frau in Kottingbrunn (Bezirk Baden) im Mai soll es einen zweiten Tatverdächtigen geben. Laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" vom Sonntag wurde ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord international zur Verhaftung ausgeschrieben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wollte den Bericht gegenüber der APA "aus ermittlungstaktischen Gründen" weder bestätigen noch dementieren.

Deutschland exportiert mehr nach Österreich als nach China

Berlin - Die deutschen Exporte nach China sind im ersten Halbjahr um mehr als zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf nur noch knapp 37 Milliarden Euro eingebrochen, wie Berechnungen der deutschen Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) für die Nachrichtenagentur Reuters ergaben. Damit findet sich China nur noch an neunter Stelle der wichtigsten Abnehmer von Waren "Made in Germany" - hinter wesentlich kleineren Ländern wie Österreich oder der Schweiz.

Biker schleifte in Graz zwei Polizisten mit sich

Graz - Zwei Polizisten sind in der Nacht auf Sonntag in Graz von einem betrunkenen 17-jährigen Motorradfahrer mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Beamten hatten versucht, den in Schlangenlinien fahrenden Burschen an einer roten Ampel aufzuhalten und hielten ihn dazu an den Armen fest. Der Biker gab plötzlich Gas und zog die Ordnungshüter mit sich, kam nach mehreren Metern aber zu Sturz. Er versuchte noch davonzulaufen und wurde von einem der Beamten zu Boden gebracht.

Tote und Verletzte in der Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei einer Serie von russischen Angriffen auf ukrainische Regionen sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Region Dnipro kamen nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Russische Militärs hatten die Oblast mit Artillerie und Fliegerbomben angegriffen, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit. Auch aus der russischen Stadt Belgorod wurden Tote gemeldet.

Houthi bekennen sich zu Angriff auf saudische Öl-Raffinerie

Sanaa/Riad - Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen haben sich zu einem Drohnenangriff auf eine wichtige Ölraffinerie des saudischen Staatskonzerns Aramco bekannt. Deren Militärsprecher Yahya Saree schrieb am Sonntag auf der Plattform X, die Anlage in Jazan sei mit einer Drohne angegriffen worden. Das saudische Energieministerium teilte mit, in der Raffinerie sei ein Feuer ausgebrochen, das später gelöscht worden sei. Zur Brandursache machte es keine Angaben.

Weinlese in Burgund beginnt wegen Hitze so früh wie nie

Dijon - Wegen der extremen Hitze der vergangenen Wochen hat in Frankreichs berühmter Weinanbauregion Burgund die Weinlese sehr viel früher als sonst begonnen. In seiner fast 40-jährigen Tätigkeit als Winzer habe er noch nie eine so frühe Weinlese erlebt, sagte der Präsident der Produktionsvereinigung Cave de Lugny im D�partement Sa�ne-et-Loire, Marc Sangoy, der Nachrichtenagentur AFP. "Die Rekorde fallen. Es geht schnell", sagte er.

Türkei will sogenannten Mekka-Pakt erweitern

Ankara/Riad/Mekka - Geht es nach der türkischen Regierung, sollte das gerade erst ins Leben gerufene Verteidigungsbündnis mit Pakistan und Saudi-Arabien um zusätzliche Länder erweitert werden. Das sei der ausdrückliche Wunsch von Präsident Recep Tayyip Erdogan, sagte Außenminister Hakan Fidan am Samstag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Unter der Vision unseres Präsidenten sollten wir uns nicht auf drei Länder beschränken", betonte Fidan.

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red