Tote und Verletzte in der Ukraine bei russischen Angriffen

Kiew (Kyjiw) - Bei einer Serie von russischen Angriffen auf ukrainische Regionen sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Region Dnipro kamen nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Russische Militärs hatten die Oblast mit Artillerie und Fliegerbomben angegriffen, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit. Auch aus der russischen Stadt Belgorod wurden Tote gemeldet.

Verdächtiger in Fall von verschlepptem Bub in Wien schweigt

Wien - Ein 72-Jähriger, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, verweigert die Aussage. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntag auf APA-Anfrage. Die Ermittlungen laufen weiter, der Bub soll in den kommenden Tagen befragt werden.

Das Wetter bleibt sommerlich heiß

Wien - Das Wetter in der kommenden Woche wird sommerlich heiß, aber weniger extrem als zuletzt, prognostiziert die Geosphere Austria. Am Montag gibt es in der Früh Wolkenfelder im Westen und Norden, außerdem können einzelne gewittrige Regenschauer durchziehen. Ab Mittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in vielen Regionen zu. Flächendeckende Niederschläge sind jedoch unwahrscheinlich. In der Früh hat es 14 bis 21 Grad, später 29 bis 37 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

65-Jähriger bei Badeunfall im Wörthersee tödlich verunglückt

Maria Wörth - Ein 65-jähriger Mann ist Sonntagvormittag bei einem Badeunfall im Wörthersee offenbar ums Leben gekommen. Laut Polizei sei der Mann beim Schwimmen plötzlich untergegangen und nicht mehr aufgetaucht. Seine Frau beobachtete den Vorfall und schlug Alarm. Feuerwehrtaucher aus Reifnitz bargen den Verunglückten eine halbe Stunde später aus acht Metern Tiefe und übergaben ihn nach ersten Reanimationsmaßnahmen an den Rettungshubschrauber.

Frauenministerin drängt auf Lohntransparenz

Wien - Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag anlässlich des Equal Pension Days einmal mehr eine rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie gefordert. Dass viele Frauen in Österreich deutlich niedrigere Pensionen erhalten, liege neben dem Pensionssystem auch an Benachteiligung am Arbeitsmarkt. Um diese konsequent zu bekämpfen, brauche es "endlich echte Lohntransparenz". Ein Entwurf liegt zwar seit Monaten vor, eine Einigung der Koalition fehlt aber noch.

Taifun "Dolphin" in Ostchina auf Land getroffen

Peking - Mit heftigem Wind ist der Taifun "Dolphin" im dicht besiedelten Osten Chinas auf Land getroffen. Am frühen Sonntagabend (Ortszeit) bewegte sich das Zentrum des Wirbelsturms bei höchster Warnstufe über die Küstenregion der Provinz Zhejiang, wie Chinas Nationales Meteorologisches Zentrum mitteilte. Im Vorfeld waren fast 2.000 Flüge in der Region gestrichen worden, Zehntausende Menschen wurden evakuiert. In Japan wurden sieben Menschen verletzt.

Waldbrände führen zu Notstand in Kanadas Westen

Vancouver - In der Provinz British Columbia im Westen Kanadas haben die Behörden wegen eines sich rasch ausbreitenden Waldbrands den Notstand ausgerufen. "Wir wissen, dass es erhebliche Verluste von Häusern und Eigentum gegeben hat", erklärte der Regierungschef von British Columbia, David Eby, am Samstag (Ortszeit). "Wir wissen auch, dass einige Menschen aufgrund der sich rasch ändernden Lage eingeschlossen wurden." Mehr als 20.000 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden.

Fußgänger in Kärnten getötet - Lenker beging Fahrerflucht

Globasnitz - Ein 20-jähriger Fußgänger ist Sonntagfrüh auf der Bleiburger Straße im Bezirk Völkermarkt in Kärnten von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden. Die Polizei suchte nun nach dem Lenker des Unfallfahrzeugs. Der junge Mann war laut ersten Ermittlungen der Exekutive kurz nach 4.00 Uhr früh am linken Fahrbahnrand nach einem Feuerwehrfest von Globasnitz in Richtung St. Michael ob Bleiburg unterwegs gewesen, als er frontal von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red