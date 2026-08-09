Schauspielerin Vera Borek 85-jährig gestorben

Wien - Die vor allem als langjähriges Ensemblemitglied des Wiener Volkstheaters bekannt gewordene Schauspielerin Vera Borek ist am Samstagabend im Alter von 85 Jahren "nach einem kurzen Spitalsaufenthalt" in Wien verstorben, wie die APA am Sonntag aus dem Umfeld der Familie erfuhr. Sie prägte über viele Jahre hinweg mit ihren markanten Rollengestaltungen das Wiener Bühnengeschehen. Von 1982 bis zu seinem Tod im Jahr 1986 war Borek mit Helmut Qualtinger verheiratet.

Frauenministerin drängt auf Lohntransparenz

Wien - Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag anlässlich des Equal Pension Days einmal mehr eine rasche Umsetzung der EU-Lohntransparenzrichtlinie gefordert. Dass viele Frauen in Österreich deutlich niedrigere Pensionen erhalten, liege neben dem Pensionssystem auch an Benachteiligung am Arbeitsmarkt. Um diese konsequent zu bekämpfen, brauche es "endlich echte Lohntransparenz". Ein Entwurf liegt zwar seit Monaten vor, eine Einigung der Koalition fehlt aber noch.

Leichen von fünf Bergsteigern in Nepal geborgen

Kathmandu - Neun Monate nach einem Lawinenunglück in Nepal sind die Leichen eines deutschen Bergsteigers und vier weiterer Vermisster geborgen worden. "Alle fünf Leichen wurden heute früh von einem Hubschrauber und unserem Rettungsteam geborgen", sagte der Leiter des Expeditionsunternehmens Dreamers Destination, Phurba Tenjing Sherpa, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Die fünf Toten, ein Deutscher, ein Italiener, ein Italo-Kanadier und zwei Nepalesen, waren Samstag entdeckt worden.

Taifun "Dolphin" in Ostchina auf Land getroffen

Peking - Mit heftigem Wind ist der Taifun "Dolphin" im dicht besiedelten Osten Chinas auf Land getroffen. Am frühen Sonntagabend (Ortszeit) bewegte sich das Zentrum des Wirbelsturms bei höchster Warnstufe über die Küstenregion der Provinz Zhejiang, wie Chinas Nationales Meteorologisches Zentrum mitteilte. Im Vorfeld waren fast 2.000 Flüge in der Region gestrichen worden, Zehntausende Menschen wurden evakuiert. In Japan wurden sieben Menschen verletzt.

Das Wetter bleibt sommerlich heiß

Wien - Das Wetter in der kommenden Woche wird sommerlich heiß, aber weniger extrem als zuletzt, prognostiziert die Geosphere Austria. Am Montag gibt es in der Früh Wolkenfelder im Westen und Norden, außerdem können einzelne gewittrige Regenschauer durchziehen. Ab Mittag nimmt die Schauer- und Gewitterneigung in vielen Regionen zu. Flächendeckende Niederschläge sind jedoch unwahrscheinlich. In der Früh hat es 14 bis 21 Grad, später 29 bis 37 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Zwei Tote bei Bootsunglück nahe Freiheitsstatue in New York

New York - Eine Frau und ein Kind sind bei einem Bootsunglück im New Yorker Hafen ums Leben gekommen. Der Bootsführer wurde nach Angaben der US-Küstenwache nach dem Unglück festgenommen. Das Boot war am späten Samstagabend (Ortszeit) aus bisher ungeklärter Ursache nahe Liberty Island gekentert, wo die weltberühmte Freiheitsstatue steht. Der Bootsführer wurde wegen Gefährdung anderer angeklagt.

Drei Verletzte durch Schüsse in Dänemark

Kopenhagen - Bei Schüssen in der dänischen Kleinstadt Holb�k sind drei Männer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Abend der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei ist nach eigenen Angaben an mehreren Orten in der Stadt im Nordwesten der dänischen Hauptinsel Seeland im Einsatz.

Mann starb in Bremen nach Streit mit Autofahrer und Schlägen

Bremen - Nach einer tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in der norddeutschen Stadt Bremen wird nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red