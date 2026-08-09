Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus

Ankara/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) trifft am Montag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Themen sind die wirtschaftliche Kooperation, geopolitische Herausforderungen wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder die Lage im Nahen Osten, als auch Fragen wie Sicherheit oder Migration. Begleitet wird Stocker von Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Wolfgang Hesoun.

Schauspielerin Vera Borek 85-jährig gestorben

Wien - Die vor allem als langjähriges Ensemblemitglied des Wiener Volkstheaters bekannt gewordene Schauspielerin Vera Borek ist am Samstagabend im Alter von 85 Jahren "nach einem kurzen Spitalsaufenthalt" in Wien verstorben, wie die APA am Sonntag aus dem Umfeld der Familie erfuhr. Sie prägte über viele Jahre hinweg mit ihren markanten Rollengestaltungen das Wiener Bühnengeschehen. Von 1982 bis zu seinem Tod im Jahr 1986 war Borek mit Helmut Qualtinger verheiratet.

Russlands liberaler Partei Jabloko droht Ausschluss von Wahl

Moskau - Das Oberste Gericht Russlands in Moskau verhandelt am Montag (10.00 Uhr Ortszeit/9.00 Uhr MESZ) über einen möglichen Ausschluss der liberalen Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September. Jabloko kritisiert offen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, war aber von der Wahlleitung unerwartet für die Duma-Wahl zugelassen worden.

Hunderte fliehen vor Waldbrand in Spanien

Madrid - Knapp 500 Menschen sind wegen eines Waldbrandes im Südwesten Spaniens in Sicherheit gebracht worden. Das am Donnerstag ausgebrochene Feuer habe bisher in der Provinz Huelva rund 8.000 Hektar erfasst, teilte die Regionalregierung von Andalusien mit. Die Zahl der Evakuierten sei in den vergangenen Stunden leicht auf 474 gestiegen. Derzeit seien aber keine Ortschaften unmittelbar gefährdet, hieß es.

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red