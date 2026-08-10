Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus

Ankara/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) trifft am Montag in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zusammen. Themen sind die wirtschaftliche Kooperation, geopolitische Herausforderungen wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine oder die Lage im Nahen Osten, als auch Fragen wie Sicherheit oder Migration. Begleitet wird Stocker von Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Wolfgang Hesoun.

Schauspielerin Vera Borek 85-jährig gestorben

Wien - Die vor allem als langjähriges Ensemblemitglied des Wiener Volkstheaters bekannt gewordene Schauspielerin Vera Borek ist am Samstagabend im Alter von 85 Jahren "nach einem kurzen Spitalsaufenthalt" in Wien verstorben, wie die APA am Sonntag aus dem Umfeld der Familie erfuhr. Sie prägte über viele Jahre hinweg mit ihren markanten Rollengestaltungen das Wiener Bühnengeschehen. Von 1982 bis zu seinem Tod im Jahr 1986 war Borek mit Helmut Qualtinger verheiratet.

Großteil der offenen Lehrerstellen bereits besetzt

Wien - Nach Jahren des Lehrermangels in bestimmten Fächern und Regionen dürfte sich die Lage im nächsten Schuljahr weiter entspannen. "Die aktuellen Zahlen zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", gab sich Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) einen Monat vor Schulstart optimistisch. Das Gros der ausgeschriebenen Stunden sei besetzt, der Trend insgesamt positiv wie lange nicht, hieß es aus dem Ressort zur APA. Einige Bundesländer sind allerdings schon weiter als andere.

Neuer KI-Chatbot soll bei Verwaltungsfragen weiterhelfen

Wien - Wer bei digitalen Amtswegen nicht weiterkommt, soll ab sofort auf oesterreich.gv.at, id-austria.gv.at und in der ID-Austria-App Hilfe vom neuen KI-basierten Chatbot "ida" bekommen. Er soll rund um die Uhr bei Fragen etwa zur Registrierung der ID Austria oder eAusweisen weiterhelfen und so langes Suchen ersparen. In Zukunft soll man über "ida" auch Anträge einbringen können, hieß es am Montag in einer Aussendung von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP).

Juni und Juli in Westeuropa so warm wie noch nie

Bonn - Im Juni und Juli war es in Westeuropa so heiß wie nie zuvor in den beiden Sommermonaten. Die Durchschnittstemperatur in der Region betrug in dem Zeitraum 21,62 Grad, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus in Bonn mitteilte. Damit lag sie 2,79 Grad über dem langjährigen Juni-Mittel von 1991 bis 2020. Rekorde gab es auch bei den Wassertemperaturen in den Weltmeeren.

Russland meldet Einnahme zweier Dörfer in der Ostukraine

Donezk - Russische Truppen haben nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur RIA vom Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau zwei Dörfer in der ostukrainischen Region Donezk unter ihre Kontrolle gebracht. In einer Mitteilung des Ministeriums auf Telegram hieß es, die Streitkräfte hätten Wasjutynske und Torezk eingenommen. Das ukrainische Militär bestätigte dies zunächst nicht.

2025 weltweit 350 humanitäre Helfer gestorben

Berlin - Im vergangenen Jahr sind weltweit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen bei einem Einsatz ums Leben gekommen - mehr als die Hälfte davon im Gazastreifen. Das zeigen Zahlen der von Humanitarian Outcomes betriebenen Datenbank zu Sicherheitsvorfällen gegen humanitäre Helfer (AWSD), die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Montag) vorliegt. Demnach gab es 2025 die zweithöchste Zahl von Todesopfern seit Beginn der Datenerfassung im Jahr 1997.

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red