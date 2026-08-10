Stocker besucht Erdoğan: Wirtschaft und Migration im Fokus

Ankara/Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Montag einen offiziellen Besuch in Ankara begonnen, in dessen Rahmen er am Nachmittag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan treffen wird. Im Fokus der Gespräche stehen die wirtschaftliche Kooperation, die Krisenherde in der Ukraine und Nahost sowie Fragen rund um Sicherheit und Migration. Stocker wolle auch heikle Themen ansprechen, etwa "Meinungs- und Pressefreiheit" oder den Umgang Erdoğans mit der Opposition, hieß es.

Hagelversicherung: 1 Mrd. Euro Dürreschäden für Bauern

Wien - Hagelversicherung-Chef Kurt Weinberger ortet eine klimawandelbedingte "historische Dürrekatastrophe" für die Bauern. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer mit. Die Hagelversicherung wird Schäden in Höhe von rund 400 Mio. Euro abdecken. Betroffen von der Dürre sei ganz Österreich und sämtliche Kulturen, insbesondere Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, aber regional auch Getreide.

Verdächtiger nach Überfall auf Wiener Dorotheum gefasst

Wien - Nach dem Überfall auf eine Filiale des Dorotheums in Wien-Währing am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte der APA am Montag in der Früh einen entsprechenden Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Mann handelt es sich um einen 36-jährigen Österreicher. "Er ist polizeilich zuvor schon einmal in Erscheinung getreten", sagte Gutt. Der Überfall hatte einen Großeinsatz der Polizei in der Umgebung ausgelöst.

Sprengdrohne flog direkt auf ukrainische Maschine zu

Berlin - Die vergangene Woche am Flughafen Leipzig/Halle aufgefundene Drohne mit einer Sprengstoffladung ist laut einem Medienbericht direkt auf ein ukrainisches Frachtflugzeug zugeflogen. Wie die deutsche Wochenzeitung "Die Zeit" am Montag berichtete, zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, dass die Drohne am Abend auf einer Tragfläche des Flugzeugs des Typs Antonow einschlug.

Mindestens zwölf Tote durch ukrainischen Angriff

Donezk - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk sind den dortigen Behörden zufolge mindestens zwölf Menschen getötet und 39 weitere verletzt worden. Wie Bürgermeister Radmir Beljajew am Montag mitteilte, wurde eine offizielle Trauerzeit ausgerufen. Der Angriff habe Industrieanlagen und zivilen Einrichtungen gegolten. Nischnekamsk liegt in der Region Tatarstan rund 1000 Kilometer östlich von Moskau.

Gaza-Rat: Keine Alternative zu Trump-Plan für Nahost-Frieden

Tel Aviv/Gaza - Der Hohe Vertreter des von US-Präsident Donald Trump gegründeten Friedensrats, Nikolaj Mladenow, sieht eine Umsetzung des Fahrplans für den Wiederaufbau des Gazastreifens als einzigen Ausweg aus der Gewaltspirale im Nahen Osten. "Israelis und die Menschen in Gaza haben ein gemeinsames starkes Interesse, aus dieser schrecklichen Gewaltspirale herauszukommen, die auf beiden Seiten so viele Leben gekostet und Zerstörung angerichtet hat", sagte Mladenow am Montag .

Zweierkoalition in Estland verlor Parlamentsmehrheit

Tallinn - Im baltischen EU- und NATO-Land Estland hat die Regierungskoalition ihre Parlamentsmehrheit verloren. Grund dafür sind einem Rundfunkbericht zufolge die Austritte jeweils eines aus den Fraktionen der beiden Bündnispartner Reformpartei und Eesti 200. Die Zweierkoalition von Regierungschef Kristen Michal verfügt nach dem Rückzug von Meelis Kiili und Kalev Stoicescu nur noch über 50 statt wie bisher 52 der 101 Sitze in der Volksvertretung Riigikogu in Tallinn.

Erstes Todesopfer bei Waldbrand im Westen Kanadas

Victoria - Der schwere Waldbrand im Westen Kanadas hat ein erstes Menschenleben gefordert. Die kanadische Polizei bestätigte, dass eine 80-jährige Frau nach Ausbruch des sich schnell ausbreitenden Feuers nahe Summerland in der Provinz British Columbia am Freitag während der Evakuierung gestorben ist. Ihr Tod stehe mit dem Brand in Zusammenhang, teilte die Polizei in Penticton mit. Die genaue Todesursache werde untersucht. Weitere Todesfälle sind der Polizei demnach bisher nicht bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red