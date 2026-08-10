Totes Baby im Burgenland: Fünf Anklagen eingebracht

Nickelsdorf/Eisenstadt - Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Anklage gegen die fünf Beschuldigten eingebracht, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Der damals erst 17-jährigen Mutter des Säuglings wird die Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, vier weiteren Familienangehörigen Beteiligung an einem Mord, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage.

Mindestens 13 Tote durch ukrainischen Angriff

Kasan/Donezk/Sumy - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk sind den dortigen Behörden zufolge mindestens 13 Menschen getötet und 48 weitere verletzt worden, teilte die Regierung in der Hauptstadt Kasan mit. Republikchef Rustam Minnichanow verhängte offiziell Trauer in Tatarstan. Der Angriff habe Industrieanlagen und zivilen Einrichtungen gegolten. Nischnekamsk liegt in der Region Tatarstan rund 1000 Kilometer östlich von Moskau.

Netzwerk zu Umgehung von Russland-Sanktionen zerschlagen

Wien - Der österreichische Verfassungsschutz hat die Zerschlagung eines internationalen Firmennetzwerks zur Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland vermeldet. Im Zentrum steht ein Wiener Unternehmen, über das sanktionierte Industriegüter nach Russland gebracht wurden, teilte das Innenministerium am Montag in einer Aussendung mit. Konkret geht es um Werkzeugmaschinen oder Spezialwerkzeuge für die Metallverarbeitung, die über Drittstaaten nach Russland geschleust wurden.

Hagelversicherung: 1 Mrd. Euro Dürreschäden für Bauern

Wien - Hagelversicherung-Chef Kurt Weinberger ortet eine klimawandelbedingte "historische Dürrekatastrophe" für die Bauern. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer mit. Die Hagelversicherung wird Schäden in Höhe von rund 400 Mio. Euro abdecken. Politisch wird nun um ein Hilfspaket für die Landwirte gerungen: Das Finanzministerium verweist auf mögliche finanzielle Umschichtungen innerhalb des Landwirtschaftsressorts.

Verdächtiger nach Überfall auf Wiener Dorotheum gefasst

Wien - Nach dem Überfall auf eine Filiale des Dorotheums in Wien-Währing am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Mann handelt es sich um einen 36-jährigen Österreicher. "Er ist polizeilich zuvor schon einmal in Erscheinung getreten", sagte Gutt. Der Überfall hatte einen Großeinsatz der Polizei in der Umgebung ausgelöst.

Erneut Waldbrand in der Nähe von Athen ausgebrochen

Athen - Erneut ist nahe der griechischen Hauptstadt Athen ein Waldbrand ausgebrochen. Fast 200 Feuerwehrleute und dutzende Löschfahrzeuge waren am Montag nahe Kouvaras etwa 60 Kilometer südöstlich von Athen im Einsatz. Die Behörden ordneten die Evakuierung des nahe gelegenen Dorfes Agios Stylianos an. In Südfrankreich brachte die Feuerwehr unterdessen einen am Sonntag ausgebrochenen Waldbrand unter Kontrolle.

SPÖ-Frauen mit Kritik an Ludwig wegen Causa Ruck

Wien - In der Causa um den früheren Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, ist es nach dessen Rücktritt ruhig geworden. Innerhalb der Wiener SPÖ von Bürgermeister Micheal Ludwig dürfte es aber noch Gesprächsbedarf geben. So berichtet der "Kurier" am Montag von einem kritischen Brief der SPÖ-Frauen an Ludwig. Dieser hatte den mittlerweile aus der ÖVP ausgeschlossenen Ruck nach dessen umstrittenen Aussagen verteidigt.

Fluss Po führt kaum noch Wasser

Rom/Cremona - Der Po, Italiens längster Fluss, führt so wenig Wasser wie seit langem nicht mehr - mit Folgen, die inzwischen auch eine jahrhundertealte Tradition treffen. Die für den 15. August geplante Prozession zu Mariä Himmelfahrt auf dem Fluss wurde abgesagt. Der Pegel des Po ist so stark gesunken, dass eine sichere Fahrt mit den Booten nicht mehr möglich ist.

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red