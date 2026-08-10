Frauendemo nach Stocker-Aussage

Wien - Mehrere hundert Frauen sowie einige Männer und Kinder haben sich Montagnachmittag vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien versammelt, um Wut und Entrüstung über den Kinderbetreuungssager von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aus der Vorwoche zu äußern. Mit Sprechchören und Schildern protestierten die Anwesenden gegen die "fehlende Wertschätzung des Kanzlers für die großteils von Frauen getätigte Kinderbetreuung und Care-Arbeit".

Totschnig will Dürre-Hilfen auch für unversicherten Bauern

Wien - Für Ernteausfälle aufgrund der schweren Dürre in Österreich verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auch Hilfsgelder für Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für die Präsentation des von Totschnig und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspakets gibt es jedoch nicht. Ressortinterne Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget würden jedenfalls nicht ausreichen, sagte Totschnig am Montag zur APA.

Mindestens 13 Tote durch ukrainischen Angriff

Kasan/Donezk/Sumy - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk sind den dortigen Behörden zufolge mindestens 13 Menschen getötet und 48 weitere verletzt worden, teilte die Regierung in der Hauptstadt Kasan mit. Republikchef Rustam Minnichanow verhängte offiziell Trauer in Tatarstan. Der Angriff habe Industrieanlagen und zivilen Einrichtungen gegolten. Nischnekamsk liegt in der Region Tatarstan rund 1000 Kilometer östlich von Moskau.

Netzwerk zu Umgehung von Russland-Sanktionen zerschlagen

Wien - Der österreichische Verfassungsschutz hat die Zerschlagung eines internationalen Firmennetzwerks zur Umgehung der EU-Sanktionen gegen Russland vermeldet. Im Zentrum steht ein Wiener Unternehmen, über das sanktionierte Industriegüter nach Russland gebracht wurden, teilte das Innenministerium am Montag in einer Aussendung mit. Konkret geht es um Werkzeugmaschinen oder Spezialwerkzeuge für die Metallverarbeitung, die über Drittstaaten nach Russland geschleust wurden.

Verdächtiger nach Überfall auf Wiener Dorotheum gefasst

Wien - Nach dem Überfall auf eine Filiale des Dorotheums in Wien-Währing am vergangenen Donnerstag hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Polizeisprecherin Anna Gutt bestätigte der APA am Montag einen entsprechenden Onlinebericht der "Kronen Zeitung". Bei dem Mann handelt es sich um einen 36-jährigen Österreicher. "Er ist polizeilich zuvor schon einmal in Erscheinung getreten", sagte Gutt. Der Überfall hatte einen Großeinsatz der Polizei in der Umgebung ausgelöst.

Totes Baby im Burgenland: Fünf Anklagen eingebracht

Nickelsdorf/Eisenstadt - Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Anklage gegen die fünf Beschuldigten eingebracht, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Der damals erst 17-jährigen Mutter des Säuglings wird die Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, vier weiteren Familienangehörigen Beteiligung an einem Mord, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage.

Bub in Wien verschleppt: U-Haft für Verdächtigen beantragt

Wien - Über einen 72-Jährigen, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft die U-Haft beantragt. Das teilte deren Sprecherin Nina Bussek am Montag der APA auf Anfrage mit. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.

SPÖ-Frauen mit Kritik an Ludwig wegen Causa Ruck

Wien - In der Causa um den früheren Chef der Wiener Wirtschaftskammer und des Wiener ÖVP-Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, ist es nach dessen Rücktritt ruhig geworden. Innerhalb der Wiener SPÖ von Bürgermeister Micheal Ludwig dürfte es aber noch Gesprächsbedarf geben. So berichtet der "Kurier" am Montag von einem kritischen Brief der SPÖ-Frauen an Ludwig. Dieser hatte den mittlerweile aus der ÖVP ausgeschlossenen Ruck nach dessen umstrittenen Aussagen verteidigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red