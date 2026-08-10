Mindestens 13 Tote durch ukrainischen Angriff

Kasan/Donezk/Sumy - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Stadt Nischnekamsk sind den dortigen Behörden zufolge mindestens 13 Menschen getötet und 48 weitere verletzt worden, teilte die Regierung in der Hauptstadt Kasan mit. Republikchef Rustam Minnichanow verhängte offiziell Trauer in Tatarstan. Der Angriff habe Industrieanlagen und zivilen Einrichtungen gegolten. Nischnekamsk liegt in der Region Tatarstan rund 1.000 Kilometer östlich von Moskau.

Totschnig will Dürre-Hilfen auch für unversicherten Bauern

Wien - Für Ernteausfälle aufgrund der schweren Dürre in Österreich verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auch Hilfsgelder für Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für die Präsentation des von Totschnig und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspakets gibt es jedoch nicht. Ressortinterne Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget würden jedenfalls nicht ausreichen, sagte Totschnig am Montag zur APA.

Totes Baby im Burgenland: Fünf Anklagen eingebracht

Nickelsdorf/Eisenstadt - Im Fall des im Jänner am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) tot aufgefundenen Neugeborenen hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Anklage gegen die fünf Beschuldigten eingebracht, die derzeit in Untersuchungshaft sitzen. Der damals erst 17-jährigen Mutter des Säuglings wird die Tötung eines Kindes bei der Geburt vorgeworfen, vier weiteren Familienangehörigen Beteiligung an einem Mord, erläuterte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag auf APA-Anfrage.

Frauendemo nach Stocker-Aussage

Wien - Mehrere hundert Frauen sowie einige Männer und Kinder haben sich Montagnachmittag vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien versammelt, um Wut und Entrüstung über den Kinderbetreuungssager von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aus der Vorwoche zu äußern. Mit Sprechchören und Schildern protestierten die Anwesenden gegen die "fehlende Wertschätzung des Kanzlers für die großteils von Frauen getätigte Kinderbetreuung und Care-Arbeit".

Ceuta will Migranten bis zur Ausweisung internieren

Madrid - Nach dem Massenandrang von Migranten in die spanische Exklave Ceuta will der örtliche Präsident Juan Jes�s Vivas die verbliebenen Migranten bis zu ihrer Ausweisung internieren. In einer Art "Abschiebezentrum für Ausländer" sollten "diese Menschen untergebracht und eingesperrt bleiben", sagte Vivas am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Lage vor Ort sei "unhaltbar" und "inakzeptabel".

Russland - Gericht schließt Oppositionspartei von Wahl aus

Moskau - Russlands Oberstes Gericht hat die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen. Das Gericht begründete sein Urteil am Montag gegen die Anti-Kriegs-Partei mit zahlreichen Verstößen gegen die russische Wahlgesetzgebung. Die kremltreue Partei Rodina warf Jabloko vor, in ihrem Wahlkampfmaterial Urheberrechte verletzt und für Werbung zu viel Geld ausgegeben zu haben. Zudem wurde der Vorwurf der Finanzierung aus dem Ausland erhoben.

Bub in Wien verschleppt: U-Haft für Verdächtigen beantragt

Wien - Über einen 72-Jährigen, der am Freitagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus einen Vierjährigen in seine Wohnung verschleppt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft die U-Haft beantragt. Das teilte deren Sprecherin Nina Bussek am Montag der APA auf Anfrage mit. Der Mann wurde unter anderem wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.

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red