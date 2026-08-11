Erdoğan und Stocker betonen gute bilaterale Beziehungen

Ankara/Wien - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Bundeskanzler Christian Stocker haben am Montag in Ankara die Bedeutung guter bilateraler Beziehungen betont. Erdoğan ortete eine "positive Dynamik", Stocker sprach sich für eine "pragmatische Zusammenarbeit" aus. Irritierend wirkte angesichts der Bemühungen um positive Stimmung, dass Erdoğan die gemeinsame Pressekonferenz beendete, ohne dass die vereinbarten jeweils zwei Fragen von Medien beider Länder gestellt werden konnten.

Totschnig will Dürre-Hilfen auch für unversicherte Bauern

Wien - Für Ernteausfälle aufgrund der schweren Dürre in Österreich verspricht Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) auch Hilfsgelder für Bauern, die sich nicht gegen Dürre versichert haben. Einen Zeitplan für die Präsentation des von Totschnig und Kanzler Christian Stocker (ÖVP) angekündigten Hilfspakets gibt es jedoch nicht. Ressortinterne Umschichtungen im Landwirtschaftsbudget würden jedenfalls nicht ausreichen, sagte Totschnig am Montag zur APA.

Russland startet erneut Luftangriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Russland hat ukrainischen Angaben zufolge Kiew und andere Großstädte des Landes in der Nacht auf Dienstag erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Dabei wurden allein in der im Süden des Landes gelegenen Stadt Saporischschja mindestens fünf Menschen getötet und weitere 20 verletzt, wie Militärgouverneur Iwan Fedorow auf Telegram schrieb. Es seien Industrieanlagen und Infrastruktur angegriffen worden. Aus der Hauptstadt Kiew wurde zunächst ein Verletzter gemeldet.

Mehr als 100 Tote bei Erdbeben in Kolumbien

Bogota - Die Zahl der Toten bei dem schweren Erdbeben in Kolumbien steigt weiter - inzwischen auf mehr als 100. Es wurden bisher 111 Todesfälle sowie 87 Verletzte gemeldet, wie Präsident Abelardo de la Espriella bei einem Krisentreffen mitteilte. Mehr als 1.500 Wohnhäuser seien beschädigt, 61 Gebäude eingestürzt. Der Staatschef, der erst am Freitag sein Amt angetreten hatte, rief den Katastrophenfall aus. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl weiter steigt.

Russland - Gericht schließt Oppositionspartei von Wahl aus

Moskau - Russlands Oberstes Gericht hat die liberale Oppositionspartei Jabloko von der Parlamentswahl im September ausgeschlossen. Das Gericht begründete sein Urteil am Montag gegen die Anti-Kriegs-Partei mit zahlreichen Verstößen gegen die russische Wahlgesetzgebung. Die kremltreue Partei Rodina warf Jabloko vor, in ihrem Wahlkampfmaterial Urheberrechte verletzt und für Werbung zu viel Geld ausgegeben zu haben. Zudem wurde der Vorwurf der Finanzierung aus dem Ausland erhoben.

Pig schlägt sein ORF-Direktorenteam zur Bestellung vor

Wien - Am Dienstag schlägt der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig dem ORF-Stiftungsrat sein 13-köpfiges Direktorium zur Bestellung vor. Es entscheidet sich somit, ob der gebürtige Tiroler Anfang 2027 mit seinem persönlichen Dream-Team in seine fünfjährige Amtszeit startet oder er noch personelle Änderungen vornehmen muss. Die nicht-öffentliche Sitzung im ORF-Zentrum am Küniglberg startet um 10 Uhr und dürfte mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

Gewessler mit Rundumschlag gegen übrige Parteien

Wien - Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat angesichts des Hitzesommers zum Rundumschlag gegen die übrigen Parteien ausgeholt. "Der beste Hitzeschutz ist der Klimaschutz", betonte sie am Montagabend im ersten ORF-"Sommergespräch" des Jahres. Die Regierungsparteien würden bei dem Thema "den Kopf in den Sand stecken", die FPÖ "unverantwortlicherweise" meinen, dass "halt Sommer" sei. Sie verteidigte das Mitstimmen an Verfassungsgesetzen und forderte bessere Löhne für Zivildiener.

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red