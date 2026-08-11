Syriens Ex-Diktator Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Damaskus - In Syrien hat ein Gericht den früheren Machthaber Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Richter begründeten ihr Urteil am Dienstag mit "Kriegsverbrechen" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" Assads nach dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011. Es handelt sich um das erste Urteil gegen Assad, der im Dezember 2024 von islamistischen Kämpfern gestürzt wurde und ins Exil in die russische Hauptstadt Moskau floh.

Tote durch russische Angriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Bombenangriffen sind in der südostukrainischen Stadt Saporischschja laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sechs Menschen getötet worden. "Ein brutaler Angriff, der darauf abzielte, der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen", schrieb der Staatschef bei Telegram. Bei den nächtlichen Angriffen seien weitere 19 Menschen verletzt worden. Das russische Militär habe auch eine nordkoreanische ballistische Rakete eingesetzt.

Dauer und Lückenlosigkeit machen Dürre "außergewöhnlich"

Wien - Seit 23. Februar dieses Jahres herrscht in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ein nahezu durchgehendes Niederschlagsdefizit. "Diese Periode ist die niederschlagsärmste vergleichbare Periode seit zumindest 1961", analysierten die Fachleute von Geosphere Austria auf APA-Anfrage am Dienstag. Was diese Dürre so "außergewöhnlich" mache, ist nicht ein einzelner Rekordmonat, "sondern die Dauer und Lückenlosigkeit des Defizits über mittlerweile ein halbes Jahr hinweg".

Erdbeben in Kolumbien - mindestens 132 Tote

Pereira - Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. Mindestens 132 Menschen seien bei dem Beben ums Leben gekommen, erklärte am Dienstag Asocapitales, eine Vereinigung zur Koordination von Maßnahmen in den wichtigsten Städten des südamerikanischen Landes. Zudem seien mehr als 570 Verletzte gemeldet worden. Derweil suchten Retter fieberhaft weiter nach Überlebenden.

WIFO: BIP stagnierte im 2. Quartal 2026

Wien - Die heimische Wirtschaft stagniert. Laut WIFO-Schnellschätzung vom Dienstag blieb das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ergab sich nur noch ein Zuwachs von 0,8 Prozent. Der Ölpreisschock habe zwar die Konjunkturerholung unterbrochen, die Industrieproduktion stieg jedoch im Jahresvergleich entgegen dem Auftragstrend.

18-jähriger Radfahrer in Tirol gegen Felswand geprallt - tot

Kramsach - Ein 18-jähriger deutscher Rennradfahrer ist Montagnachmittag auf der Brandenberger Straße (L4) im Tiroler Kramsach (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt. Der junge Mann verlor auf einer abschüssigen Stelle offensichtlich die Kontrolle über sein Rennrad, berichtete die Polizei am Dienstag. In einer Kurve krachte er dann trotz Bremsversuchen gegen eine Felswand. Der 18-Jährige wurde - schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend - von einem anderen Verkehrsteilnehmer gefunden.

Lenker nach tödlichem Unfall in Kärnten wird weiter gesucht

Globasnitz - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Globasnitz (Bezirk Völkermarkt), bei dem Sonntagfrüh ein 20-jähriger Fußgänger von einem Fahrzeug erfasst und getötet worden war, fehlt nach wie vor jede Spur von dem Lenker. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, an der Unfallstelle wurden Metallteile sichergestellt, außerdem gehe man zahlreichen Hinweisen nach, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Kärnten.

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red