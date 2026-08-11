Pigs ORF-Direktorenteam von Stiftungsrat bestellt

Wien - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig kann ab 2027 auf das von ihm vorgeschlagene Direktionsteam setzen. Der ORF-Stiftungsrat hat am Dienstag die von Pig vorgeschlagenen 13 Personen in einer nicht-öffentlichen Sitzung im ORF-Zentrum mit deutlicher Mehrheit bestellt. Der Tiroler schart nun fünf Frauen und acht Männer um sich. Sechs Personen werden in ihren Funktionen wiederbestellt, sieben kommen neu an Bord des Direktoriums. Dabei haben fast alle ORF-Erfahrung.

Badelt plädiert für differenziertes Bauern-Hilfspaket

Wien - Fiskalratspräsident Christoph Badelt sieht die Notwendigkeit für differenzierte Dürre-Hilfen für die Bauern. Bund und Länder könnten "nicht beliebig Budgetausgaben tätigen, die nicht vorgesehen sind", sagte Badelt am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal. ÖVP und SPÖ sind noch uneins über die Ausgestaltung und Finanzierung des Bauern-Hilfspakets. Der Fiskalratspräsident warnte davor, dass zusätzliche Budgetmittel für die Hilfen ohne Gegenfinanzierung das Defizit steigen lassen.

26-Jähriger starb nach Streit in Wien - Mordalarm

Wien - Bei einem Streit zwischen mehreren Personen ist ein 26-Jähriger am späten Montagabend in Wien tödlich verletzt worden. Der Mann wurde kurz nach Mitternacht mit schweren Stichverletzungen in einem Innenhof in der Ullmannstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus gefunden. Zeugen alarmierten umgehend die Rettung, die Einsatzkräfte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordverdachts, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag.

Syriens Ex-Diktator Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt

Damaskus - In Syrien hat ein Gericht den früheren Machthaber Bashar al-Assad in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Die Richter begründeten ihr Urteil am Dienstag mit "Kriegsverbrechen" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" Assads nach dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011. Es handelt sich um das erste Urteil gegen Assad, der im Dezember 2024 von islamistischen Kämpfern gestürzt wurde und ins Exil in die russische Hauptstadt Moskau floh.

Tote durch russische Angriffe auf ukrainische Städte

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Bombenangriffen sind in der südostukrainischen Stadt Saporischschja laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sechs Menschen getötet worden. "Ein brutaler Angriff, der darauf abzielte, der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen", schrieb der Staatschef bei Telegram. Bei den nächtlichen Angriffen seien weitere 19 Menschen verletzt worden. Das russische Militär habe auch eine nordkoreanische ballistische Rakete eingesetzt.

Amtsmissbrauch-Ermittlungen gegen Thomas Schmid eingestellt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ein gegen Thomas Schmid gerichtetes Ermittlungsverfahren wegen Amtsmissbrauchs eingestellt. Das bestätigte Behördensprecher Martin Ortner am Dienstag. Aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde erfülle das Schmid unterstellte Verhalten keinen Tatbestand, weshalb jede gesetzliche Grundlage für eine weitere Sachverhaltsaufklärung fehle, erläuterte Ortner gegenüber der APA.

Soll 15-Jährige in Tirol vergewaltigt haben - Mann in U-Haft

Hart im Zillertal - Ein Mann steht unter dringendem Verdacht, am Samstag eine 15-Jährige auf einem Dorffest im Tiroler Hart im Zillertal (Bezirk Schwaz) vergewaltigt zu haben. Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigten der APA am Dienstag einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung". Der Mann - es soll sich um einen 47-Jährigen handeln - sei in Untersuchungshaft. Hinweise auf angebliche K.o.-Tropfen gebe es nicht.

Ex-Staatsschutz-Chef fordert "Debatte über Islamisierung"

Wien - Für den Ex-Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, ist derzeit die größte Gefahr für die staatliche Sicherheit Österreichs der islamistische Extremismus. Der politische Islam sei mit Organisationen wie der Muslimbruderschaft besonders stark vertreten. Die davon ausgehende Gefahr werde jedoch noch nicht ausreichend wahrgenommen, warnte Haijawi-Pirchner am Dienstag in der "Presse" und forderte eine "Debatte über Islamisierung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red