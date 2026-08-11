"Freies Team": Pigs ORF-Direktoren von Stiftungsrat bestellt

Wien - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig kann ab 2027 auf das von ihm vorgeschlagene Direktionsteam setzen. Der ORF-Stiftungsrat hat am Dienstag die von Pig ausgewählten 13 Personen in einer nicht-öffentlichen Sitzung im ORF-Zentrum mit deutlicher Mehrheit bestellt. Der Tiroler schart nun fünf Frauen und acht Männer um sich. Sechs Personen werden in ihren Funktionen wiederbestellt, sieben kommen neu an Bord des Direktoriums. Dabei haben fast alle ORF-Erfahrung.

Ex-Höchstrichter Baka neuer ungarischer Staatspräsident

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Dienstag in geheimer Abstimmung den Ex-Höchstrichter Andr�s Baka zum neuen Staatsoberhaupt Ungarns gewählt. Bei der Wahl erhielt Baka 140 Stimmen, sechs Abgeordnete votierten gegen ihn. Der 73-Jährige war von der Regierungspartei TISZA nominiert worden, die über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfügt. Die Fraktion der oppositionellen rechtskonservativen Fidesz von Ex-Premier Viktor Orb�n boykottierte die "illegitime" Wahl.

Badelt plädiert für differenziertes Bauern-Hilfspaket

Wien - Fiskalratspräsident Christoph Badelt sieht die Notwendigkeit für differenzierte Dürre-Hilfen für die Bauern. Bund und Länder könnten "nicht beliebig Budgetausgaben tätigen, die nicht vorgesehen sind", sagte Badelt am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal. ÖVP und SPÖ sind noch uneins über die Ausgestaltung und Finanzierung des Bauern-Hilfspakets. Der Fiskalratspräsident warnte davor, dass zusätzliche Budgetmittel für die Hilfen ohne Gegenfinanzierung das Defizit steigen lassen.

Tote durch russische Angriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Bombenangriffen sind in der südostukrainischen Stadt Saporischschja laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens sieben Menschen getötet worden. "Ein brutaler Angriff, der darauf abzielte, der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen", schrieb der Staatschef bei Telegram. Bei den nächtlichen Angriffen seien weitere 24 Menschen verletzt worden. Das russische Militär habe auch eine nordkoreanische ballistische Rakete eingesetzt.

Dichte Aschewolke des Ätna sorgt für Flugausfälle

Rom/Catania - Der Ätna hält Sizilien weiter in Atem: Während sich glühende Lavaströme am Hang des Vulkans talwärts bewegen, sorgt eine dichte Aschewolke für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr. Am Flughafen von Catania wurden wegen der vulkanischen Aktivität zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet. Der internationale Airport, der größte Siziliens, bleibt vorerst geschlossen.

Ex-Staatsschutz-Chef fordert "Debatte über Islamisierung"

Wien - Für den Ex-Chef der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Omar Haijawi-Pirchner, ist derzeit die größte Gefahr für die staatliche Sicherheit Österreichs der islamistische Extremismus. Der politische Islam sei mit Organisationen wie der Muslimbruderschaft besonders stark vertreten. Die davon ausgehende Gefahr werde jedoch noch nicht ausreichend wahrgenommen, warnte Haijawi-Pirchner am Dienstag in der "Presse" und forderte eine "Debatte über Islamisierung".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red