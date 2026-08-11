"Freies Team": Pigs ORF-Direktoren von Stiftungsrat bestellt

Wien - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig kann ab 2027 auf das von ihm vorgeschlagene Direktionsteam setzen. Der ORF-Stiftungsrat hat am Dienstag die von Pig ausgewählten 13 Personen in einer nicht-öffentlichen Sitzung im ORF-Zentrum mit deutlicher Mehrheit bestellt. Der Tiroler schart nun fünf Frauen und acht Männer um sich. Sechs Personen werden in ihren Funktionen wiederbestellt, sieben kommen neu an Bord des Direktoriums. Dabei haben fast alle ORF-Erfahrung.

Ex-Höchstrichter Baka neuer ungarischer Staatspräsident

Budapest - Das ungarische Parlament hat am Dienstag in geheimer Abstimmung den Ex-Höchstrichter Andr�s Baka zum neuen Staatsoberhaupt Ungarns gewählt. Bei der Wahl erhielt Baka 140 Stimmen, sechs Abgeordnete votierten gegen ihn. Der 73-Jährige war von der Regierungspartei TISZA nominiert worden, die über eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament verfügt. Die Fraktion der oppositionellen rechtskonservativen Fidesz von Ex-Premier Viktor Orb�n boykottierte die "illegitime" Wahl.

Badelt plädiert für differenziertes Bauern-Hilfspaket

Wien - Fiskalratspräsident Christoph Badelt sieht die Notwendigkeit für differenzierte Dürre-Hilfen für die Bauern. Bund und Länder könnten "nicht beliebig Budgetausgaben tätigen, die nicht vorgesehen sind", sagte Badelt am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal. ÖVP und SPÖ sind noch uneins über die Ausgestaltung und Finanzierung des Bauern-Hilfspakets. Der Fiskalratspräsident warnte davor, dass zusätzliche Budgetmittel für die Hilfen ohne Gegenfinanzierung das Defizit steigen lassen.

Meinl-Reisinger traf US-Außenminister Rubio

Washington/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Dienstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington D. C. getroffen. Es sei ein "sehr gutes und substanzielles Gespräch" gewesen, erklärte sie anschließend in einem digitalen Pressegespräch. Thematisch habe der Fokus auf den Entwicklungen im Westbalkan, in der Ukraine und im Nahen Osten gelegen. Grundlegende "divergierende Themen", wie beispielsweise der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), seien ausgespart worden.

Tote durch russische Angriffe in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei russischen Raketen- und Bombenangriffen sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet worden. Allein in Saporischschja gab es mindestens sieben Todesopfer und 24 Verletzte. "Ein brutaler Angriff, der darauf abzielte, der zivilen Infrastruktur maximalen Schaden zuzufügen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Das russische Militär habe auch eine nordkoreanische ballistische Rakete eingesetzt. Auch aus anderen Regionen wurden Todesopfer gemeldet.

Über 200 Todesopfer nach Erdbeben in Kolumbien

Pereira - Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien steigt die Zahl der Toten. Bis zum Dienstag zählten die Behörden bereits mehr als 200 Opfer. Unterdessen suchten Rettungskräfte unter den Trümmern nach Überlebenden. Das Beben der Stärke 7,4 hatte am Montag das Kaffeanbau-Land erschüttert. Die UNO-Organisation für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) bestätigte unter Berufung auf offizielle Zahlen von Montagabend zunächst 126 Tote und 1.495 Verletzte.

Dichte Aschewolke des Ätna sorgt für Flugausfälle

Rom/Catania - Der Ätna hält Sizilien weiter in Atem: Während sich glühende Lavaströme am Hang des Vulkans talwärts bewegen, sorgt eine dichte Aschewolke für erhebliche Behinderungen im Flugverkehr. Am Flughafen von Catania wurden wegen der vulkanischen Aktivität zahlreiche Flüge gestrichen oder umgeleitet. Der internationale Airport, der größte Siziliens, bleibt vorerst geschlossen.

Deutscher bei Bergtour in Osttirol tödlich verunglückt

Prägraten - Ein 74-jähriger Deutscher ist offenbar bereits am Montag bei einer Bergtour im Bereich des Türmljoch in Prägraten in Osttirol tödlich verunglückt. Der Mann dürfte bisherigen Informationen zufolge beim Abstieg vom Türmljoch den markierten Steig verlassen haben, berichtete die Polizei. Er soll daraufhin in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände in die Tiefe gestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.

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red