Für Fellner SPÖ-Umfragewerte "wirklich besorgniserregend"

Wien - Für Kärntens Landeshauptmann und SP-Landesvorsitzenden Daniel Fellner sind die aktuellen Umfragewerte der Bundes-SPÖ "wirklich besorgniserregend". "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen Landesparteivorsitzenden zu finden, der sagt, da ist alles in Ordnung", sagte er im Interview mit dem Privatsender oe24.tv Dienstagabend. Die Kritik seines burgenländischen Amts- und Parteikollegen, Hans Peter Doskozil, könne er "zum Teil" verstehen.

US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman

Washington - Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die US-Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter des Typs MH-60 habe zwei Hellfire-Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Die Besatzung habe "wiederholte Warnungen" ignoriert. Zunächst war unklar, ob Menschen verletzt oder getötet wurden.

Meinl-Reisinger traf US-Außenminister Rubio

Washington/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Dienstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington D. C. getroffen. Es sei ein "sehr gutes und substanzielles Gespräch" gewesen, erklärte sie anschließend in einem Online-Pressegespräch. Thematisch habe der Fokus auf den Entwicklungen im Westbalkan, in der Ukraine und im Nahen Osten gelegen. Über "divergierende Themen" wie den Internationalen Strafgerichtshof sei nicht gesprochen worden, über Zölle hingegen schon.

Ermittlungen nach Fund von toten Schweinen im Mostviertel

Amstetten - Nach dem Fund von 400 toten Schweinen in einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten laufen Ermittlungen. Der Landwirt soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und mit den Tieren überfordert gewesen sein. Ermittlungen ergaben einen "Fehlbestand" von etwa 1.000 Schweinen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Kannibalismus unter den Tieren könne nicht ausgeschlossen werden. Der Bauer wird angezeigt, der Betrieb wurde behördlich geschlossen.

Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei

Washington - Nach mehr als vier Jahren in russischer Haft ist der US-Amerikaner Robert Gilman nach Angaben von Präsident Donald Trump freigelassen worden. "Nach meinen Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin hat Russland seiner Freilassung aus humanitären Gründen zugestimmt", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass es keinen Gefangenenaustausch gebe und Moskau keine Gegenleistung verlangt habe. Gilman dürfte zuletzt gesundheitliche Probleme gehabt haben.

Selenskyj: Putin schmiedet Pläne für große Mobilisierung

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Kremlchef Wladimir Putin erneut vorgeworfen, eine groß angelegte Mobilisierung zu planen. Die massenhafte Rekrutierung von Soldaten werde für den Herbst vorbereitet, gleich nach der Parlamentswahl im September, sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videobotschaft und berief sich auf Geheimdienstinformationen und russische Dokumente.

Rumänien zerstört russische Drohnen nahe Förderplattform

Constanta/Bukarest - Rumänische Militärtaucher haben am Dienstag im Schwarzen Meer zwei russische Drohnen gesprengt. Diese trieben unweit der Förderplattform des von OMV Petrom mitbetriebenen Offshore-Erdgasprojekts "Neptun Deep". Wie Verteidigungsminister Radu Miruta (Reformpartei USR) am Dienstagabend bekannt gab, waren die vermutlich abgestürzten Drohnen von einem Schiff gesichtet worden, das Arbeiten an der Plattform durchführte. Das Schiff verständigte umgehend die rumänische Küstenwache.

Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist Mittwochabend in Österreich zu sehen. Die Sonne wird zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen, in Spanien, Grönland und Island ist die Finsternis sogar total. Das Naturphänomen, bei dem der Mond die Sonnenscheibe verdeckt, beginnt um 19.22 Uhr, die maximale Bedeckung wird um 20.13 Uhr (Wien) genau im Sonnenuntergang erreicht. Zudem werden in der Nacht auf Donnerstag zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden viele Sternschnuppen erwartet.

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red