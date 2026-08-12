"Freies Team": Pigs ORF-Direktoren von Stiftungsrat bestellt

Wien - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig kann ab 2027 auf das von ihm vorgeschlagene Direktionsteam setzen. Der ORF-Stiftungsrat hat am Dienstag die von Pig ausgewählten 13 Personen in einer nicht-öffentlichen Sitzung im ORF-Zentrum mit deutlicher Mehrheit bestellt. Der Tiroler schart nun fünf Frauen und acht Männer um sich. Sechs Personen werden in ihren Funktionen wiederbestellt, sieben kommen neu an Bord des Direktoriums. Dabei haben fast alle ORF-Erfahrung.

Mattle für Spitzenkandidat Stocker, will Transitgipfel

Innsbruck - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat sich hinter den zuletzt unter Druck geratenen Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker gestellt und sich klar für dessen Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl 2029 ausgesprochen. "Ich schätze ihn. Christian Stocker ist Parteiobmann. Und in der ÖVP ist es üblich, dass der Obmann in die kommende Wahl geht", sagte Mattle im APA-Interview. Indes plädierte er für einen Transitgipfel auf höchster Ebene.

Meinl-Reisinger traf US-Außenminister Rubio

Washington/Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Dienstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio in Washington D. C. getroffen. Es sei ein "sehr gutes und substanzielles Gespräch" gewesen, erklärte sie anschließend in einem Online-Pressegespräch. Thematisch habe der Fokus auf den Entwicklungen im Westbalkan, in der Ukraine und im Nahen Osten gelegen. Über "divergierende Themen" wie den Internationalen Strafgerichtshof sei nicht gesprochen worden, über Zölle hingegen schon.

US-Helikopter beschießt Tanker in Golf von Oman

Washington - Das US-Militär hat einen Tanker bei dem Versuch beschossen, die US-Blockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen. Ein Helikopter des Typs MH-60 habe zwei Hellfire-Raketen auf das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Vela Nova" gefeuert, als es auf einen iranischen Hafen zusteuern wollte, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf X mit. Die Besatzung habe "wiederholte Warnungen" ignoriert. Zunächst war unklar, ob Menschen verletzt oder getötet wurden.

Für Fellner SPÖ-Umfragewerte "wirklich besorgniserregend"

Wien - Für Kärntens Landeshauptmann und SP-Landesvorsitzenden Daniel Fellner sind die aktuellen Umfragewerte der Bundes-SPÖ "wirklich besorgniserregend". "Ich glaube nicht, dass es möglich ist, einen Landesparteivorsitzenden zu finden, der sagt, da ist alles in Ordnung", sagte er im Interview mit dem Privatsender oe24.tv Dienstagabend. Die Kritik seines burgenländischen Amts- und Parteikollegen, Hans Peter Doskozil, könne er "zum Teil" verstehen.

Ermittlungen nach Fund von toten Schweinen im Mostviertel

Amstetten - Nach dem Fund von 400 toten Schweinen in einem Mastbetrieb im Bezirk Amstetten laufen Ermittlungen. Der Landwirt soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und mit den Tieren überfordert gewesen sein. Ermittlungen ergaben einen "Fehlbestand" von etwa 1.000 Schweinen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Kannibalismus unter den Tieren könne nicht ausgeschlossen werden. Der Bauer wird angezeigt, der Betrieb wurde behördlich geschlossen.

Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei

Washington - Nach mehr als vier Jahren in russischer Haft ist der US-Amerikaner Robert Gilman nach Angaben von Präsident Donald Trump freigelassen worden. "Nach meinen Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin hat Russland seiner Freilassung aus humanitären Gründen zugestimmt", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er betonte, dass es keinen Gefangenenaustausch gebe und Moskau keine Gegenleistung verlangt habe. Gilman dürfte zuletzt gesundheitliche Probleme gehabt haben.

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red