Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist Mittwochabend in Österreich zu sehen. Die Sonne wird zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen, in Spanien, Grönland und Island ist die Finsternis sogar total. Das Naturphänomen, bei dem der Mond die Sonnenscheibe verdeckt, beginnt um 19.22 Uhr, die maximale Bedeckung wird um 20.13 Uhr (Wien) genau im Sonnenuntergang erreicht. Zudem werden in der Nacht auf Donnerstag zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden viele Sternschnuppen erwartet.

Ätna sorgt weiter für Flugchaos

Rom/Catania - Am fünften Tag der jüngsten Eruptionsphase des Ätna haben sich zwei weitere Lavaströme gebildet. Gleichzeitig sorgte eine Aschewolke weiterhin für massive Einschränkungen am Flughafen von Catania auf Sizilien. Der Airport ist praktisch seit fünf Tagen nur eingeschränkt nutzbar und bleibt wegen der Sperre des Luftraums bis Mittwoch um 18.00 Uhr geschlossen. Tausende Reisende sitzen fest oder mussten auf die Flughäfen Palermo und Comiso ausweichen.

Ukraine und Russland greifen Häfen an

Noworossijsk/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben in der Nacht zum Mittwoch gegenseitig Hafenstädte angegriffen. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Hafenstadt Noworossijsk wurde Behördenangaben zufolge ein Kind getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Andrej Krawtschenko auf Telegram mit. Vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude seien beschädigt worden. Russland griff nach eigenen Angaben den Hafen von Odessa im Süden der Ukraine an.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Kolumbien bei 216

Pereira/Cali - Nach dem verheerenden Erdbeben in Kolumbien haben die Behörden am Mittwoch die Zahl der Todesopfer auf 216 nach unten korrigiert. Zuvor war deren Zahl mit 241 angegeben worden. Die Rettungskräfte bargen inzwischen am Dienstag (Ortszeit) eine 32-jährige Frau lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes. Daniela Largo wurde in eine blaue Decke gehüllt aus den Trümmern getragen, während sich die Rettungskräfte umarmten und Angehörige vor Freude jubelten.

Weiter Ermittlungen um tote Schweine im Bezirk Amstetten

Amstetten - Im Fall jenes Mastbetriebes im Bezirk Amstetten, in dem hunderte verendete Schweine gefunden worden waren, sind die Ermittlungen am Mittwoch weiter im Gange gewesen. Auf dem Hof waren im Vorjahr bereits 150 Tiere nach einem Lüftungsausfall erstickt, bestätigte Niederösterreichs Landesveterinärdirektorin Christina Riedl im Interview mit dem ORF. In dem Betrieb wurden im Juli 400 tote Schweine entdeckt. 1.000 weitere fehlen. Kannibalismus wurde nicht ausgeschlossen.

Laut IMAS-Umfrage Österreich ein gespaltenes Land

Linz - Zwei Drittel der Bevölkerung würden Österreich mit Blick auf die Politik als gespaltenes Land bezeichnen. Sie registrieren immer mehr gesellschaftliche Gegensätze. Als Bruchlinien spürt jener Teil der Bevölkerung vor allem die Bereiche Zuwanderung, Sozialsysteme und den Umgang mit Religionen (44 Prozent), gefolgt von Politik und Regierung (35 Prozent), so das Ergebnis einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Linzer Instituts IMAS.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red