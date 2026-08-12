Sonnenfinsternis am Abend und Sternschnuppen in der Nacht

Wien - Eine partielle Sonnenfinsternis ist Mittwochabend in Österreich zu sehen. Die Sonne wird zu fast 90 Prozent verfinstert untergehen, in Spanien, Grönland und Island ist die Finsternis sogar total. Das Naturphänomen, bei dem der Mond die Sonnenscheibe verdeckt, beginnt um 19.22 Uhr, die maximale Bedeckung wird um 20.13 Uhr (Wien) genau im Sonnenuntergang erreicht. Zudem werden in der Nacht auf Donnerstag zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden viele Sternschnuppen erwartet.

Frau im Bezirk Baden erschossen: Zweite Festnahme

Kottingbrunn - Im Fall der Tötung einer 28-jährigen Frau in Kottingbrunn (Bezirk Baden) im vergangenen Mai ist am Dienstag ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der mutmaßliche Komplize des 27-jährigen Steirers, der als Hauptverdächtiger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, wurde in Deutschland gefasst und soll demnächst nach Österreich ausgeliefert werden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf APA-Anfrage einen "Kurier"-Bericht.

Ukraine und Russland greifen Häfen an

Noworossijsk/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine und Russland haben in der Nacht zum Mittwoch gegenseitig Hafenstädte angegriffen. Bei einem Drohnenangriff auf die russische Hafenstadt Noworossijsk wurde Behördenangaben zufolge ein Kind getötet. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Andrej Krawtschenko auf Telegram mit. Vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude seien beschädigt worden. Russland griff nach eigenen Angaben den Hafen von Odessa im Süden der Ukraine an.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Kolumbien bei 216

Pereira/Cali - Nach dem verheerenden Erdbeben in Kolumbien haben die Behörden am Mittwoch die Zahl der Todesopfer auf 216 nach unten korrigiert. Zuvor war deren Zahl mit 241 angegeben worden. Die Rettungskräfte bargen inzwischen am Dienstag (Ortszeit) eine 32-jährige Frau lebend aus den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes. Daniela Largo wurde in eine blaue Decke gehüllt aus den Trümmern getragen, während sich die Rettungskräfte umarmten und Angehörige vor Freude jubelten.

Einbürgerungen im ersten Halbjahr um 17 Prozent gestiegen

Wien - Die Einbürgerungen sind heuer im ersten Halbjahr um beinahe ein Fünftel gestiegen. Laut Statistik Austria wurde die österreichische Staatsbürgerschaft an 13.700 Personen verliehen, davon an 3.950 mit Wohnsitz im Ausland. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren das um 2.035 bzw. 17 Prozent mehr Einbürgerungen.

2.976 verletzte Polizisten im Jahr 2025

Wien - Im Jahr 2025 wurden 2.976 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt, davon 1.463 durch fremde Gewalt. Dieser Wert stellt einen leichten Anstieg gegenüber dem Jahr 2024 (2.581 Verletzte, davon 1.132 durch fremde Gewalt) dar, teilte das Innenministerium am Mittwoch in einer Aussendung mit und verwies auf den konsequenten Ausbau der Einsatztrainingszentren in ganz Österreich.

Ätna sorgt weiter für Flugchaos

Rom/Catania - Am fünften Tag der jüngsten Eruptionsphase des Ätna haben sich zwei weitere Lavaströme gebildet. Gleichzeitig sorgte eine Aschewolke weiterhin für massive Einschränkungen am Flughafen von Catania auf Sizilien. Der Airport ist praktisch seit fünf Tagen nur eingeschränkt nutzbar und bleibt wegen der Sperre des Luftraums bis Mittwoch um 18.00 Uhr geschlossen. Tausende Reisende sitzen fest oder mussten auf die Flughäfen Palermo und Comiso ausweichen.

Betrugsopfer verliert in Tirol hunderttausende Euro online

Schwendt - Ein 63-Jähriger ist im Tiroler Schwendt (Bezirk Kitzbühel) im Zeitraum von Juli 2025 bis Juni 2026 Opfer mehrerer schwerer Betrugsfälle über diverse Online-Plattformen geworden. Es handelte sich um Kryptowährungsanlagebetrug, Goldanlagebetrug sowie Kreditbetrug, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Gesamtschaden belief sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobereich. Der Mann erstattete schließlich Anzeige.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red