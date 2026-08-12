Lebenslang nach Schüssen auf Polizisten in Niederösterreich

St. Pölten - In einem Prozess nach einer Home Invasion und Schüssen auf Polizisten in Amstetten ist ein 59-Jähriger am Mittwoch in St. Pölten nicht rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Drei Männer sollen eine 74-Jährige in ihrem Haus bedroht und Geld gefordert haben. Weil er auf der Flucht auf zwei Beamte geschossen haben soll, wurde der 59-Jähriger u.a. wegen Mordversuchs verurteilt. Die anderen beiden Beschuldigten erhielten rechtskräftig je vier Jahre Freiheitsstrafe.

Mattle für Spitzenkandidat Stocker, will Transitgipfel

Innsbruck - Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hat sich hinter den zuletzt unter Druck geratenen Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker gestellt und sich klar für dessen Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl 2029 ausgesprochen. "Ich schätze ihn. Christian Stocker ist Parteiobmann. Und in der ÖVP ist es üblich, dass der Obmann in die kommende Wahl geht", sagte Mattle im APA-Interview. Indes plädierte er für einen Transitgipfel auf höchster Ebene.

Dürre - Regierung bei Bauern-Hilfspaket noch uneins

Wien - Die Regierung ist beim Dürre-Hilfspaket für die Bauern noch uneins. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) telefonierten dazu am Dienstag, weitere Gespräche auf politischer Ebene sind vorgesehen. Totschnig hatte zuletzt Hilfsgelder für unversicherte Landwirte versprochen. SPÖ und NEOS sehen dies kritisch und verwiesen auf die angespannte Budgetlage. Beide Parteien drängen auch auf die Vorlage des Klimagesetzes.

Ökonomen erwarten keinen Teuerungsschub durch Dürre

Wien - Die Rekorddürre wird nach Einschätzung von mehreren Ökonomen keinen Teuerungsschub in Österreich auslösen. "In der Summe sehe ich derzeit nicht das große Inflationsszenario auf uns zukommen", sagte IHS-Ökonom Sebastian Koch am Mittwoch im APA-Gespräch. Punktuell könne es zu moderaten Preisanstiegen kommen, etwa bei Gemüse, Obst und verarbeiteten Lebensmitteln.

Waffenruhe Iran-USA soll verlängert werden

Washington/Teheran - Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Pakistan ist Vermittler in dem Konflikt. Bisher ist demnach aber nicht entschieden, ob diese neuerliche Waffenruhe öffentlich kommuniziert werde.

Einbürgerungen im ersten Halbjahr um 17 Prozent gestiegen

Wien - Die Einbürgerungen sind heuer im ersten Halbjahr um beinahe ein Fünftel gestiegen. Laut Statistik Austria wurde die österreichische Staatsbürgerschaft an 13.700 Personen verliehen, davon an 3.950 mit Wohnsitz im Ausland. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum waren das um 2.035 bzw. 17 Prozent mehr Einbürgerungen.

Heuer mehr als 280 Brandstifter in Griechenland festgenommen

Athen - Im seit Wochen von schweren Waldbränden getroffenen Griechenland sind seit Jahresbeginn mehr als 280 Menschen wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehrbehörde im staatlichen Rundfunk ERT weiter sagte, wird 252 der Festgenommenen fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen, 29 sollen die Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Belarusse für Exporte nach Russland in Wien verurteilt

Wien - Ein 28-jähriger Belarusse ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für verbotene Exporte von Werkzeugmaschinen und Spezialgeräten nach Russland rechtskräftig zu 21 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann hatte seit 2022 als Geschäftsführer eines Wiener Unternehmens die Ware über Drittstaaten nach Russland geliefert und dabei die aufgrund des Überfalls auf die Ukraine verhängten EU-Sanktionen gegen Moskau umgangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red