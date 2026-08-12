Partielle Sonnenfinsternis begeisterte landesweit

Wien/Österreich-weit - Die hierzulande vielleicht eindrucksvollste Sonnenfinsternis seit dem Jahr 1999 hat am Mittwochabend eine besondere astronomische Nacht eingeläutet. Die Eklipse entpuppte sich landesweit als regelrechter Publikumsmagnet, wie eine APA-Umschau ergab. So wurden zahlreiche Events von astronomischen Vereinigungen oder Forschungseinrichtungen bei bestem Wetter regelrecht gestürmt. Nach der Sonnenfinsternis lockte auch die Aussicht auf Sternschnuppen den Rest der Nacht über.

Dürre - Regierung bei Bauern-Hilfspaket noch uneins

Wien - Die Regierung ist beim Dürre-Hilfspaket für Bauern noch uneins. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) telefonierten dazu am Dienstag, weitere Gespräche auf politischer Ebene sind vorgesehen, eines gab es am Mittwoch. Totschnig hatte zuletzt Hilfsgelder für unversicherte Landwirte versprochen. SPÖ und NEOS verweisen dahingehend aber auf das angespannte Budget. Beide Parteien drängen auch auf die Vorlage des Klimagesetzes.

Österreich verhandelt über Rückführungszentrum in Uganda

Rom - Österreich, Deutschland, die Niederlande, Dänemark und Griechenland sind nach Medienberichten in fortgeschrittenen Gesprächen über die Einrichtung eines Zentrums für die Rückführung von Migranten in Uganda. Die Anlage könnte nach bisherigen Planungen bis 2027 ihren Betrieb aufnehmen und zunächst als Pilotprojekt dienen, schreibt die griechische Zeitung "Kathimerini" unter Berufung auf diplomatische Quellen.

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hört auf

Washington - US-Präsident Donald Trump verliert eine seiner engsten Mitarbeiterinnen im Weißen Haus: Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, gibt ihren Job mit Monatsende auf. Sie wolle mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen, teilte Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit. Sie war erst vor gut einem Monat aus der Babypause zurückgekehrt. Am 1. Mai hatte die 28-Jährige ihr zweites Kind zur Welt gebracht, eine Tochter.

Weiter Ermittlungen um tote Schweine im Bezirk Amstetten

Amstetten - Im Fall jenes Mastbetriebes im Bezirk Amstetten, in dem hunderte verendete Schweine gefunden worden waren, sind die Ermittlungen am Mittwoch weitergelaufen. Auf dem Hof waren im Vorjahr 55 Tiere wegen einer kaputten Lüftungsanlage erstickt, sagte Niederösterreichs Landesveterinärdirektorin Christina Riedl laut ORF. Heuer im Juli wurden 400 tote Schweine entdeckt. 1.000 weitere fehlen. Kannibalismus wurde nicht ausgeschlossen. Die Behörden wiesen ein Versagen zurück.

Waffenruhe Iran-USA soll verlängert werden

Washington/Teheran - Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Pakistan ist Vermittler in dem Konflikt. Bisher ist demnach aber nicht entschieden, ob diese neuerliche Waffenruhe öffentlich kommuniziert werde.

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red