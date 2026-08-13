71. ESC findet in Bulgariens Badeort Burgas statt

Wien/Burgas - Überraschung für die ESC-Community: Der 71. Eurovision Song Contest wird nach dem Sieg von Dara in Wien nicht in der bulgarischen Hauptstadt Sofia stattfinden, sondern im Badeort Burgas am Schwarzen Meer. Zwischen 11. und 13. Mai (1. und 2. Halbfinale) sowie 15. Mai (das Große Finale) wird somit der größte Musikbewerb der Welt im bulgarischen Zentrum für Fischverarbeitung stattfinden. Als Venue fungiert die 2023 eröffnete Arena Burgas für bis zu 15.000 Zuschauer.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Passagierzug

Odessa/Sewastopol - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug in der Region Odessa im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben der Lokführer und sein Assistent getötet worden. Die 340 Passagiere würden evakuiert, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt. Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war nach Drohnenangriffen der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut ohne Strom.

Mordprozess um in Seniorenheim getötete 87-Jährige gestartet

Wien - Wegen Mordes ist am Donnerstag am Landesgericht gegen einen schwer vorbestraften Mann verhandelt worden, der am 19. Jänner 2026 eine 87-Jährige in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling vorsätzlich getötet haben soll. Der 61-Jährige bestritt, der gehbehinderten Pensionistin, die auf einen Rollator angewiesen war, etwas angetan zu haben: "Ich habe die Dame nicht umgebracht."

Kolumbien vor kritischen Stunden nach Erdbeben mit 265 Toten

Cali - Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien stehen die Rettungskräfte bei der Suche nach Überlebenden vor kritischen Stunden: Das entscheidende 72-Stunden-Zeitfenster, um unter Trümmern eingeschlossene Menschen noch lebend bergen zu können, schließt sich am Donnerstag. Danach sinken die Erfolgschancen deutlich. Die Regierung des südamerikanischen Landes hat angekündigt, den Einsatz mit Bergungsteams aus den USA und drei weiteren Ländern zu verstärken.

Schienenersatzverkehr bei Wiener S-Bahn nach Kabelbrand

Wien - Fahrgäste der Wiener Schnellbahnen müssen sich am Donnerstag auf Verzögerungen einstellen. In der Nacht auf Donnerstag gab es im Bereich des Bahnhofs Praterstern einen Kabelbrand, der enorme Auswirkungen hat, die den ganzen Tag andauern werden. So war im S-Bahn-Netz zwischen Wien Praterstern und Quartier Belvedere sowie Wien Mitte und Geiselbergstraße kein Zugverkehr möglich. Auch der CAT fuhr nicht zum Flughafen Wien, ein Schienersatzverkehr wurde eingerichtet.

Rumänien schaltet AKW Cernavoda wegen Donau-Niedrigwasser ab

Bukarest - Wegen des zu niedrigen Wasserstands an der Donau schaltet Rumänien sein einziges Kernkraftwerk Cernavoda ganz ab. Wie das rumänische Energieministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Mediafax mitteilte, wird auch der zweite Reaktor heruntergefahren, nachdem Ende Juli bereits der erste Reaktorblock wegen mangelnden Kühlwassers abgeschaltet worden war. Etwa ab 10.00 Uhr MEZ werde die Totalabschaltung abgeschlossen sein.

Meta in Australien sperrt mehr als 750.000 Jugend-Accounts

Canberra - Das US-Technologieunternehmen Meta hat nach eigenen Angaben in Australien im Zuge des dortigen Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige mittlerweile mehr als 750.000 Konten gesperrt. Die Zahl umfasse rund 460.000 Instagram-Konten und mehr als 290.000 Facebook-Accounts, teilte das Unternehmen mit. Australien hatte im Dezember als erstes Land der Welt ein entsprechendes Gesetz eingeführt.

Krankenstände dauern in Österreich kürzer denn je

Wien - Die durchschnittliche Dauer von Krankenständen in Österreich geht kontinuierlich zurück und befindet sich auf einem historischen Tiefststand. Das geht aus den am Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlichten Krankenstandsdaten für 2025 hervor. 9,1 Tage dauerte der durchschnittliche Krankenstand im Vorjahr. Im Jahr 1965, dem ersten hier erfassten Jahr, lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red