Zwei Tote bei russischem Angriff auf Passagierzug

Odessa/Sewastopol - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug in der Region Odessa im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben der Lokführer und sein Assistent getötet worden. Die 340 Passagiere würden evakuiert, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt. Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war nach Drohnenangriffen der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut ohne Strom, es wurden Tote gemeldet.

Opferzahl nach Erdbeben in Kolumbien steigt weiter

Pereira - In einem immer verzweifelteren Wettlauf gegen die Zeit haben Rettungsteams in Kolumbien am Donnerstag ihre Suche nach Überlebenden des schweren Erdbebens fortgesetzt. Wie Präsident Abelardo de la Espriella mitteilte, wurden bisher 265 Todesopfer geborgen. Die Opferzahl dürfte aber noch weiter steigen: Drei Tage nach der Katastrophe wurden noch fast 500 Menschen vermisst.

ÖBB testen autonomen Bus in Alpbach und in Wolfurt

Wien/Alpbach/Wolfurt - Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien einen vollautomatisierten Elektrobus präsentiert, der nach einem Pilotbetrieb beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol im Linienverkehr in Wolfurt (Bezirk Bregenz) eingesetzt werden soll. In der Anfangsphase ist eine Sicherheitsperson innerhalb des Fahrzeuges vorgeschrieben. "Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Technologie mit großem Potenzial für den öffentlichen Verkehr", betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Krankenstände dauern in Österreich kürzer denn je

Wien - Die durchschnittliche Dauer von Krankenständen in Österreich geht kontinuierlich zurück und befindet sich auf einem historischen Tiefststand. Das geht aus den am Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlichten Krankenstandsdaten für 2025 hervor. 9,1 Tage dauerte der durchschnittliche Krankenstand im Vorjahr. Im Jahr 1965, dem ersten hier erfassten Jahr, lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch.

Mordprozess um in Seniorenheim getötete 87-Jährige gestartet

Wien - Wegen Mordes ist am Donnerstag am Landesgericht gegen einen schwer vorbestraften Mann verhandelt worden, der am 19. Jänner 2026 eine 87-Jährige in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling vorsätzlich getötet haben soll. Der 61-Jährige bestritt, der gehbehinderten Pensionistin, die auf einen Rollator angewiesen war, etwas angetan zu haben: "Ich habe die Dame nicht umgebracht."

Farage tritt bei Nachwahl in Clacton gegen Spaßkandidaten an

Clacton-on-Sea/London - Bei der Nachwahl im englischen Küstenort Clacton will der britische Rechtspopulist Nigel Farage am Donnerstag seinen Rückhalt bei der Wählerschaft demonstrieren und sich als Kämpfer gegen das Establishment positionieren. Er trifft auf einen ungewöhnlichen Gegner: "Count Binface" - eine vom Komiker Jon Harvey geschaffene Kunstfigur, die in einem Mülleimer-Kostüm steckt. Die großen Parteien boykottieren die Abstimmung.

"Unsterblich"-Hooligan zu 20 Monaten bedingt verurteilt

Wien - Wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz ist am Donnerstag ein Anhänger der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung "Unsterblich" am Landesgericht Wien nicht rechtskräftig zu 20 Monaten bedingt verurteilt worden. Der Mann soll unter anderem mit einer Lederkutte aufgetreten sein, auf der einschlägige Symbolik abgebildet war. Er wollte am Vormittag von dem vorgeworfenen NS-Bezug nichts gewusst haben. Die Staatsanwaltschaft sah darin eine Schutzbehauptung.

VwGH: Pumpspeicherkraftwerk Koralm wird nicht genehmigt

Graz/Wien - Das geplante Pumpspeicherkraftwerk auf der Koralm in der Steiermark wird nun endgültig nicht gebaut. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat die Revision gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) aus 2023 zurückgewiesen, so ein Sprecher gegenüber der APA. Das BVwG hatte damals die positiv ausgefallene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) revidiert und daraufhin die Genehmigung für das Projekt versagt. Der VwGH hat diese Entscheidung nun bestätigt.

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red