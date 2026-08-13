Zwei Tote bei russischem Angriff auf Passagierzug

Odessa/Sewastopol - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug in der Region Odessa im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben der Lokführer und sein Assistent getötet worden. Die 340 Passagiere würden evakuiert, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt. Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war nach Drohnenangriffen der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut ohne Strom, es wurden Tote gemeldet.

Explosion in Rotterdamer Hafen fordert ein Menschenleben

Rotterdam - Durch eine Explosion im Hafen von Rotterdam ist nach Polizeiangaben ein Mensch getötet und mehrere weitere sind verletzt worden. Die Explosion ereignete sich bei einem Unternehmen im Europoort, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache sei noch unklar. Zurzeit liefen die Untersuchungen an der Unglücksstelle, sagte ein Polizeisprecher. Es sei auch noch nicht eindeutig, wie viele Menschen verletzt worden seien.

Waldbrand wütet in Kalifornien und Nevada

Sacramento (Kalifornien)/Carson City (Nevada) - Im Westen der USA gehen Einsatzkräfte gleich gegen mehrere Brände vor. Ein Feuer in den Bundesstaaten Kalifornien und Nevada habe bereits eine Fläche von umgerechnet mehr als 30.000 Hektar erfasst, hieß es von der kalifornische Forst- und Brandschutzbehörde Cal Fire am Donnerstag. Das sogenannte "Bug Fire" war demnach am Wochenende ausgebrochen. Etliche Gemeinden wurden evakuiert.

Krankenstände dauern in Österreich kürzer denn je

Wien - Die durchschnittliche Dauer von Krankenständen in Österreich geht kontinuierlich zurück und befindet sich auf einem historischen Tiefststand. Das geht aus den am Donnerstag von der Statistik Austria veröffentlichten Krankenstandsdaten für 2025 hervor. 9,1 Tage dauerte der durchschnittliche Krankenstand im Vorjahr. Im Jahr 1965, dem ersten hier erfassten Jahr, lag dieser Wert mit 18,6 Tagen mehr als doppelt so hoch.

Tanner gegen höheres Gehalt für Zivildiener

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilt der Forderung der Grünen nach mehr Gehalt für Zivildiener eine Absage. "Das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen", sagte die Ministerin am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal". Für Grünen-Chefin Leonore Gewessler ist mehr Geld im Falle einer Verlängerung des Zivildiensts eine "Grundvoraussetzung". Für die Reform braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit, also die Zustimmung der Grünen oder der FPÖ.

Innenministerium hält sich bei Rückführungszentren bedeckt

Wien/Kopenhagen - Das Innenministerium will Berichte über ein geplantes Rückführungszentrum für Migrantinnen und Migranten in Uganda vorerst nicht bestätigen. Bei den Verhandlungen der sogenannten Gruppe der Umsetzer sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag zur APA. Grundsätzlich sei Österreich aber schon seit Jahren als Vorreiter in dieser Frage unterwegs. Im September ist ein Treffen der Gruppe in Kopenhagen geplant.

ÖBB testen autonomen Bus in Alpbach und in Wolfurt

Wien/Alpbach/Wolfurt - Die ÖBB haben am Donnerstag in Wien einen vollautomatisierten Elektrobus präsentiert, der nach einem Pilotbetrieb beim Europäischen Forum Alpbach in Tirol im Linienverkehr in Wolfurt (Bezirk Bregenz) eingesetzt werden soll. In der Anfangsphase ist eine Sicherheitsperson innerhalb des Fahrzeuges vorgeschrieben. "Autonomes Fahren ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Technologie mit großem Potenzial für den öffentlichen Verkehr", betonte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

"Unsterblich"-Hooligan zu 20 Monaten bedingt verurteilt

Wien - Wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz ist am Donnerstag ein Anhänger der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung "Unsterblich" am Landesgericht Wien nicht rechtskräftig zu 20 Monaten bedingt verurteilt worden. Der Mann soll unter anderem mit einer Lederkutte aufgetreten sein, auf der einschlägige Symbolik abgebildet war. Er wollte am Vormittag von dem vorgeworfenen NS-Bezug nichts gewusst haben. Die Staatsanwaltschaft sah darin eine Schutzbehauptung.

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red