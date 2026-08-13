Lebenslang für Mord in Seniorenheim in Wien-Döbling

Wien - Wegen Mordes an einer 87-Jährigen in einer Seniorenresidenz in Wien-Döbling ist am Donnerstag am Landesgericht ein schwer vorbestrafter Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zusätzlich wurde der 61-Jährige gemäß � 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Die acht Geschworenen kamen mit einem Abstimmungsverhältnis von 7:1 zum Schluss, dass der Mann am 19. Jänner 2026 das Opfer vorsätzlich getötet hatte.

Zwei Tote bei russischem Angriff auf Passagierzug

Odessa/Sewastopol - Bei einem russischen Angriff auf einen Passagierzug in der Region Odessa im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben der Lokführer und sein Assistent getötet worden. Die 340 Passagiere würden evakuiert, teilte die ukrainische Eisenbahn mit. Es habe sich um einen Drohnenangriff gehandelt. Die Hafenstadt Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim war nach Drohnenangriffen der Ukraine in der Nacht auf Donnerstag erneut ohne Strom, es wurden Tote gemeldet.

Schwerer Schaden bei Wiener S-Bahn nach Kabelbrand

Wien - Ein Kabelbrand hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Stammstrecke der Wiener Schnellbahn (S-Bahn) am Praterstern für schwere Schäden gesorgt. Daher richteten die ÖBB nach eigenen Angaben einen Notfahrplan ein: Fahrgäste müssen daher auch schon vor der ab 7. September avisierten Hauptsperre der Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof auf den Zugsverkehr verzichten. Nach dem Feuer müssen nun 20 Kilometer Kabel getauscht werden.

Tanner gegen höheres Gehalt für Zivildiener

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) erteilt der Forderung der Grünen nach mehr Gehalt für Zivildiener eine Absage. "Das kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen", sagte die Ministerin am Donnerstag im Ö1-"Mittagsjournal". Für Grünen-Chefin Leonore Gewessler ist mehr Geld im Falle einer Verlängerung des Zivildiensts eine "Grundvoraussetzung". Für die Reform braucht die Regierung eine Zweidrittelmehrheit, also die Zustimmung der Grünen oder der FPÖ.

Israel schickt Soldaten zum Schutz von Palästinensern

Jerusalem - Israelische Soldaten haben Stellungen in mehreren palästinensischen Wohnhäusern im Dorf Qusra im besetzten Westjordanland bezogen. Dies sagten am Donnerstag Einwohner und der Bürgermeister des Ortes, Abed al-Athem Wadi. Zuvor hatten jüdische Siedler tagelang palästinensische Familien in ihren Häusern belagert. Dem Militär zufolge wurden die Truppen entsandt, um die Einwohner zu schützen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Ebola in weiterer Provinz im Kongo festgestellt

Kinshasa/Bunia - In der Demokratischen Republik Kongo sind nun bereits sechs Provinzen des zentralafrikanischen Landes von Ebola betroffen. Mittlerweile seien auch Fälle in der Stadt Buta in der Provinz Bas U�l� bestätigt worden, die auf Infizierte aus der Nachbarprovinz Haut U�l� zurückzuführen sind, sagte der Direktor der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC, Jean Kaseya, in seinem wöchentlichen Lagebericht am Donnerstag.

Evakuierungen auf Chalkidiki wegen großen Waldbrands

Thessaloniki - Ein großer Waldbrand wütet auf der dicht bewaldeten westlichen Landzunge der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki. Die Behörden forderten am Donnerstag Bewohner und Urlauber im Ferienort Siviri sowie in umliegenden Dörfern per SMS über das griechische Notfallwarnsystem 112 zur Evakuierung auf. Küstenwache und Privatleute holten mit ihren Booten zahlreiche Urlauber aus dem gefährdeten Küstengebiet und brachten sie auf dem Seeweg in Sicherheit, wie örtliche Medien berichteten.

Steirer wegen Mordversuchs zu 18 Jahren Haft verurteilt

Graz - Ein 42-Jähriger ist am Donnerstag wegen versuchten Mordes in Graz zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im November vorigen Jahres derart mit einem Holzsessel auf seine Mitbewohnerin eingedroschen haben, dass die Frau 16 Knochenbrüche erlitt. "Ich wollte sie aber nie töten", beteuerte der Angeklagte. Zusätzlich zur Strafe wurde noch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verfügt.

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red