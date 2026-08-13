US-Richter weist Trump-Klage gegen Harvard ab

Washington - Ein US-Bundesrichter hat eine Klage der Regierung von Präsident Donald Trump gegen die Eliteuniversität Harvard wegen deren Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen abgewiesen. Richter Richard Stearns in Boston urteilte am Donnerstag, die Regierung habe nicht ausreichend nachgewiesen, dass Harvard gegen Bestimmungen des US-Bürgerrechtsgesetzes zum Schutz vor Diskriminierung verstoßen habe. Das US-Justizministerium hatte Harvard im März verklagt.

Schwerer Schaden bei Wiener S-Bahn nach Kabelbrand

Wien - Ein Kabelbrand hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Stammstrecke der Wiener Schnellbahn (S-Bahn) am Praterstern für schwere Schäden gesorgt. Daher richteten die ÖBB nach eigenen Angaben einen Notfahrplan ein: Fahrgäste müssen daher auch schon vor der ab 7. September avisierten Hauptsperre der Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof auf den Zugsverkehr verzichten. Nach dem Feuer müssen nun 20 Kilometer Kabel getauscht werden.

Israel schickt Soldaten zum Schutz von Palästinensern

Jerusalem - Israelische Soldaten haben Stellungen in mehreren palästinensischen Wohnhäusern im Dorf Qusra im besetzten Westjordanland bezogen. Dies sagten am Donnerstag Einwohner und der Bürgermeister des Ortes, Abed al-Athem Wadi. Zuvor hatten jüdische Siedler tagelang palästinensische Familien in ihren Häusern belagert. Dem Militär zufolge wurden die Truppen entsandt, um die Einwohner zu schützen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Meinl-Reisinger telefonierte mit iranischem Außenminister

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am heutigen Donnerstag mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi telefoniert. Sie habe dabei "die Dringlichkeit betont, durch ernsthafte diplomatische Bemühungen zu Stabilität in der Region zurückzukehren", teilte Meinl-Reisinger auf X mit. "Es kann keine militärische Lösung geben. Die Möglichkeit zu einer diplomatischen Lösung gibt es."

Zwei Männer in den USA hingerichtet

Washington - In den USA sind am Donnerstag zwei verurteilte Mörder hingerichtet worden, eine dritte für den gleichen Tag angesetzte Exekution stand zunächst noch aus. In Nashville im US-Staat Tennessee wurde der 66 Jahre alte Anthony Hines mit einer Giftspritze hingerichtet, weil er im Jahr 1985 ein Zimmermädchen getötet hatte. Im Staat Oklahoma wurde der Staatsanwaltschaft zufolge der 70 Jahre alte Carlos Cuesta-Rodriguez für den Mord an seiner Lebensgefährtin im Jahr 2003 hingerichtet.

Mehrere Verletzte nach Zugentgleisung im Südosten Englands

Brighton - Nahe der englischen Stadt Lewes in der Grafschaft East Sussex ist Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge ein Zug entgleist. 150 Menschen seien während des Unfalls an Bord gewesen, teilte der für die Südostküste zuständige Rettungsdienst auf Facebook mit. Zwei Menschen seien ernsthaft verletzt worden, neun weitere weniger ernsthaft. Mehrere Patienten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Unfallursache war Donnerstagabend noch unklar.

Alle italienischen Crans-Montana-Opfer aus Spital entlassen

Crans-Montana - Alle jungen italienischen Opfer, die nach dem Brand in Crans-Montana zu Silvester in Mailand behandelt wurden, haben nun das Spital verlassen. Die letzte der zwölf Patientinnen, eine 17-Jährige, verließ am Donnerstag nach 224 Tagen Behandlung das Verbrennungszentrum des Mailänder Niguarda-Spitals. Alle Patienten seien damit wieder zu Hause, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" waren 41 Menschen ums Leben gekommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red