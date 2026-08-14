Kassenarztstellen österreichweit zu 97 Prozent besetzt

Wien - Trotz aller Klagen über den Kassenarztmangel: Die rund 10.300 Planstellen für Vertragsärzte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit - Stand 1. August - zu mehr als 97 Prozent besetzt. Regional betrachtet fehlen die meisten Fachärztinnen und -ärzte in Tirol (6,5 Prozent offen), im Burgenland die meisten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (4 Prozent). Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht die Versorgung trotz Wartezeiten sichergestellt.

Lettland ruft Luftalarm aus und Finnland sperrt Seegebiet

Kramatorsk - Kampfjets haben im Rahmen eines NATO-Luftverteidigungseinsatzes am frühen Freitagmorgen im lettischen Luftraum eine Drohne abgeschossen. Dies teilten die Streitkräfte des baltischen Landes auf der Plattform X mit. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm für die an Russland grenzenden Gebiete wieder auf.

Zwei Schiffe der Emirate in Straße von Hormuz angegriffen

Hormuz/Abu Dhabi - Zwei Schiffe des staatlichen emiratischen Ölkonzerns Adnoc sind in der Straße von Hormuz angegriffen worden. Bei dem Vorfall in der Meerenge sei niemand verletzt worden, berichtete die staatliche emiratische Nachrichtenagentur WAM in der Nacht auf Freitag. Über mögliche Schäden an den Schiffen gab es zunächst keine Angaben.

Meinl-Reisinger telefonierte mit iranischem Außenminister

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat am heutigen Donnerstag mit ihrem iranischen Amtskollegen Abbas Araqchi telefoniert. Sie habe dabei "die Dringlichkeit betont, durch ernsthafte diplomatische Bemühungen zu Stabilität in der Region zurückzukehren", teilte Meinl-Reisinger auf X mit. "Es kann keine militärische Lösung geben. Die Möglichkeit zu einer diplomatischen Lösung gibt es."

Evakuierungen auf Chalkidiki wegen großen Waldbrands

Thessaloniki - Wegen eines heftigen Waldbrands in der Nähe von zwei beliebten Urlaubsorten im Norden Griechenlands sind mehr als 250 Touristen über das Meer in Sicherheit gebracht worden. Die Urlauber, viele von ihnen mit Kindern auf dem Arm und in Badebekleidung, wurden am Donnerstag laut Berichten des Senders ERT mit 15 kleinen Notfall-Booten in der Urlaubsregion Chalkidiki evakuiert. Am Abend erklärten die Behörden, die Lage sei wieder unter Kontrolle.

Schwerer Schaden bei Wiener S-Bahn nach Kabelbrand

Wien - Ein Kabelbrand hat in der Nacht auf Donnerstag auf der Stammstrecke der Wiener Schnellbahn (S-Bahn) am Praterstern für schwere Schäden gesorgt. Daher richteten die ÖBB nach eigenen Angaben einen Notfahrplan ein: Fahrgäste müssen daher auch schon vor der ab 7. September avisierten Hauptsperre der Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof auf den Zugsverkehr verzichten. Nach dem Feuer müssen nun 20 Kilometer Kabel getauscht werden.

US-Richter weist Trump-Klage gegen Harvard ab

Washington - Ein US-Bundesrichter hat eine Klage der Regierung von Präsident Donald Trump gegen die Eliteuniversität Harvard wegen deren Umgang mit Antisemitismus-Vorwürfen abgewiesen. Richter Richard Stearns in Boston urteilte am Donnerstag, die Regierung habe nicht ausreichend nachgewiesen, dass Harvard gegen Bestimmungen des US-Bürgerrechtsgesetzes zum Schutz vor Diskriminierung verstoßen habe. Das US-Justizministerium hatte Harvard im März verklagt.

Israel schickt Soldaten zum Schutz von Palästinensern

Jerusalem - Israelische Soldaten haben Stellungen in mehreren palästinensischen Wohnhäusern im Dorf Qusra im besetzten Westjordanland bezogen. Dies sagten am Donnerstag Einwohner und der Bürgermeister des Ortes, Abed al-Athem Wadi. Zuvor hatten jüdische Siedler tagelang palästinensische Familien in ihren Häusern belagert. Dem Militär zufolge wurden die Truppen entsandt, um die Einwohner zu schützen und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red