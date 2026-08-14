Luftalarm in Lettland: Kampfjets schießen Drohne ab

Kramatorsk - Kampfjets haben im Rahmen eines NATO-Luftverteidigungseinsatzes am frühen Freitagmorgen im lettischen Luftraum eine Drohne abgeschossen. Dies teilten die Streitkräfte des baltischen Landes auf der Plattform X mit. Demnach haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm wieder auf. Finnland richtete inzwischen eine Sperrzone ein.

Vater verletzte Dreijährigen mit Traktor in Stall tödlich

Bregenz - Bei einem Unfall in einem Stall in Höchst (Bez. Bregenz) ist am Donnerstag ein Dreijähriger getötet worden. Der Vater des Buben, ein 50-jähriger Landwirt, brachte im offenen Kuhstall mit einem Traktor samt Anhänger Futter aus. Der Dreijährige folgte auf seinem Fahrrad unbemerkt dem Traktor. Als der Landwirt mit dem Fahrzeug zurücksetzte, wurde das Kind von einem Reifen des Anhängers erfasst. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

Erneute Sperre von Airport Catania wegen Ätna-Ausbruch

Catania - Der Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien hat seinen Betrieb wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna mitten in der Urlaubszeit wieder eingestellt. Bis Samstagmorgen 2.00 Uhr werde es keine Ankünfte oder Abflüge geben, teilte der Flughafen in der Nacht auf Freitag mit. Reisende sollen sich nicht zum Flughafen begeben, ohne vorher den Status ihres Flugs mit der jeweiligen Airline abzuklären.

Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt

Clacton-on-Sea - Mit einem Sieg in einer kuriosen Wahl hat sich der britische Rechtspopulist Nigel Farage erneut einen Sitz im Parlament gesichert. Der Chef der Partei Reform UK gewann die Nachwahl im Wahlkreis Clacton in der englischen Grafschaft Essex mit 22.239 Stimmen, wie die Auszählung am Freitagmorgen ergab. Als größter Konkurrent des früheren Brexit-Vorkämpfers galt ausgerechnet Spaßkandidat Count Binface ("Graf Mülltonnengesicht"). Er kam auf 9.455 Stimmen.

Noch wenig Unterstützung für Quereinsteiger an Schulen

Wien - Seit 2023 können in Österreich Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit fachlich passendem Studium und einschlägiger Berufserfahrung, die berufsbegleitend eine pädagogische Ausbildung nachholen, bei gleichem Gehalt wie klassisch ausgebildete Lehrkräfte unterrichten. Zuletzt haben sie schon zwölf Prozent der Neuanstellungen ausgemacht. Studien sehen im Quereinstieg mehr Potenzial, als bloß in Zeiten von Lehrermangel Personallücken zu stopfen. Das Umfeld ist aber schwierig.

Mehrere Tote nach starken Niederschlägen bei Tokio

Tokio - Bei sintflutartigen Regenfällen sind in der japanischen Präfektur Chiba bei Tokio mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die japanische Behörde für Brand- und Katastrophenschutz meldete in der Nacht auf Freitag drei Tote. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer steigen könnte. Darüber hinaus waren laut Stromnetzbetreibers Tepco waren mehr als 20.000 Haushalte in den betroffenen Gebieten ohne Strom.

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red