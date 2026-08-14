Kassenarztstellen österreichweit zu 97 Prozent besetzt

Wien - Trotz aller Klagen über den Kassenarztmangel: Die rund 10.300 Planstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit zu mehr als 97 Prozent besetzt. Regional betrachtet fehlen die meisten Fachärztinnen und -ärzte in Tirol (6,5 Prozent offen), im Burgenland die meisten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (4 Prozent). Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht die Versorgung trotz Wartezeiten sichergestellt, die ÖGK verspricht einen weiteren Ausbau.

Mutter und Sohn bei russischen Angriffen in Sumy getötet

Sumy/Ismajil - Durch russische Drohnenangriffe sind in der ukrainischen Grenzregion Sumy zwei Menschen getötet worden. Ein Privathaus sei von zwei Drohnen in Brand gesetzt und zerstört worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, auf der Nachrichtenplattform Telegram. Eine 29-jährige Frau und ihr neun Jahre alter Sohn seien dabei ums Leben gekommen.

Luftalarm in Lettland: Kampfjets schießen Drohne ab

Kramatorsk - Kampfjets haben im Rahmen eines NATO-Luftverteidigungseinsatzes am frühen Freitagmorgen im lettischen Luftraum eine Drohne abgeschossen. Dies teilten die Streitkräfte des baltischen Landes auf der Plattform X mit. Demnach haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm wieder auf. Finnland richtete inzwischen eine Sperrzone ein.

Dürre - Regierung im Spagat zwischen Budget und Agrarhilfen

Wien - Die Regierung trifft sich Freitagvormittag erstmalig in kleiner, aber prominenter Runde zu den Dürre-Hilfen für die Landwirtschaft. Agrarminister Norbert Totschnig (VP), SP-Staatssekretärin Michaela Schmidt sowie NEOS-Nationalratsabgeordnete Karin Doppelbauer waren im Vorfeld jedoch noch weit von einer Einigung entfernt, mit einem umfänglichen Kompromiss heute wird nicht gerechnet. Die ÖVP pocht weiter auf Hilfen außerhalb des Agrarbudgets, was SPÖ und NEOS kritisch sehen.

Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt

Clacton-on-Sea - Mit einem Sieg in einer kuriosen Wahl hat sich der britische Rechtspopulist Nigel Farage erneut einen Sitz im Parlament gesichert. Der Chef der Partei Reform UK gewann die Nachwahl im Wahlkreis Clacton in der englischen Grafschaft Essex mit 22.239 Stimmen, wie die Auszählung am Freitagmorgen ergab. Als größter Konkurrent des früheren Brexit-Vorkämpfers galt ausgerechnet Spaßkandidat Count Binface ("Graf Mülltonnengesicht"). Er kam auf 9.455 Stimmen.

Vater verletzte Dreijährigen mit Traktor in Stall tödlich

Bregenz - Bei einem Unfall in einem Stall in Höchst (Bez. Bregenz) ist am Donnerstag ein Dreijähriger getötet worden. Der Vater des Buben, ein 50-jähriger Landwirt, brachte im offenen Kuhstall mit einem Traktor samt Anhänger Futter aus. Der Dreijährige folgte auf seinem Fahrrad unbemerkt dem Traktor. Als der Landwirt mit dem Fahrzeug zurücksetzte, wurde das Kind von einem Reifen des Anhängers erfasst. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, informierte die Polizei.

USA verhängen Zölle auf Drohnen und Bauteile

Washington - Wegen der Dominanz Chinas auf dem Markt für unbemannte Luftfahrzeuge hat US-Präsident Donald Trump Zölle von bis zu 100 Prozent auf Drohnen und ihre Bestandteile verhängt. Er unterzeichnete am Donnerstag eine Anordnung, mit der die Abhängigkeit von chinesischen Importen verringert werden soll. Das Weiße Haus verweist auf die nationale Sicherheit, denn spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar, dass auch kommerzielle und Hobby-Drohnen militärisch eingesetzt werden können.

Tausende vor Waldbrand in Deutschland geflohen

Düren - Ein sich schnell ausbreitender Waldbrand hat bei Hürtgenwald in Nordrhein-Westfalen fast 2.000 Menschen in die Flucht getrieben und einen Großeinsatz ausgelöst. Wegen der nahenden Flammen räumten die Behörden in der Nacht auf Freitag den Ortsteil Gey mit etwa 1.800 Einwohnern, wie der Kreis Düren und die Gemeinde Hürtgenwald mitteilten. Der am Donnerstag ausgebrochene Waldbrand weitete sich demnach inzwischen auf eine Fläche von rund 300 Hektar aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red