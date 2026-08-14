Kassenarztstellen österreichweit zu 97 Prozent besetzt

Wien - Trotz aller Klagen über den Kassenarztmangel: Die rund 10.300 Planstellen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind derzeit zu mehr als 97 Prozent besetzt. Regional betrachtet fehlen die meisten Fachärztinnen und -ärzte in Tirol (6,5 Prozent offen), im Burgenland die meisten Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (4 Prozent). Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht die Versorgung trotz Wartezeiten sichergestellt, die ÖGK verspricht einen weiteren Ausbau.

Grund für Kabelbrand bei Wiener S-Bahn weiterhin unklar

Wien - Nach einem Kabelbrand im Bereich des Pratersterns im Wiener S-Bahn-Netz war die Ursache am Freitag weiterhin unklar. Ausgeschlossen wurde, dass jemand den Brand gelegt hat, es gebe keine Anzeichen für Vandalismus. 20 Kilometer Kabel wurden beim Feuer in der Nacht auf Donnerstag beschädigt und müssen getauscht werden. Für die Fahrgäste gibt es weiterhin massive Einschränkungen und Verzögerungen. Seit heute ist ein Notfahrplan zwischen Praterstern und Hauptbahnhof in Kraft.

Luftalarm in Lettland: Kampfjets schießen Drohne ab

Kramatorsk - Kampfjets haben im Rahmen eines NATO-Luftverteidigungseinsatzes am frühen Freitagmorgen im lettischen Luftraum eine Drohne abgeschossen. Dies teilten die Streitkräfte des baltischen Landes auf der Plattform X mit. Demnach haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm wieder auf. Finnland richtete inzwischen eine Sperrzone ein.

Mutter und Sohn bei russischen Angriffen in Sumy getötet

Sumy/Ismajil - Durch russische Drohnenangriffe sind in der ukrainischen Grenzregion Sumy zwei Menschen getötet worden. Ein Privathaus sei von zwei Drohnen in Brand gesetzt und zerstört worden, schrieb der Chef der Militärverwaltung von Sumy, Oleh Hryhorow, auf der Nachrichtenplattform Telegram. Eine 29-jährige Frau und ihr neun Jahre alter Sohn seien dabei ums Leben gekommen.

Rechtspopulist Farage wieder ins britische Parlament gewählt

Clacton-on-Sea - Mit einem Sieg in einer kuriosen Wahl hat sich der britische Rechtspopulist Nigel Farage erneut einen Sitz im Parlament gesichert. Der Chef der Partei Reform UK gewann die Nachwahl im Wahlkreis Clacton in der englischen Grafschaft Essex mit 22.239 Stimmen (knapp 63 Prozent), wie die Auszählung am Freitagmorgen ergab. Als größter Konkurrent des früheren Brexit-Vorkämpfers galt ausgerechnet Spaßkandidat Count Binface ("Graf Mülltonnengesicht"). Er kam auf 9.455 Stimmen.

Anzeichen für neue US-Strategie im Iran-Konflikt

Washington/Teheran - Zurückhaltung ist in der Regel keine Eigenschaft, die US-Präsident Donald Trump zugeschrieben wird. Doch genau dies soll nun eine neue Strategie im Iran-Krieg auszeichnen: Die US-Regierung halte sich zurück und beobachte den Iran, sagte der Präsident kürzlich in einem Interview. Dabei sehe sie, wie Teheran mit den gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu kämpfen habe. Und anstelle weiterer Angriffe des US-Militärs soll der wirtschaftliche Druck erhöht werden.

FPÖ bringt Anzeige nach Ruck-Leaks ein

Wien - Die Wiener FPÖ hat im Zusammenhang mit den publik gewordenen Gesprächsprotokollen von Ex-Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Wie Landesparteisekretär Lukas Brucker am Freitag in einer Pressekonferenz erläuterte, geht es dabei vor allem um ein Bauprojekt, das Ruck - zumindest laut den geleakten Zitaten - beschleunigt haben soll. Nach Ansicht der Blauen steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum.

USA verhängen Zölle auf Drohnen und Bauteile

Washington - Wegen der Dominanz Chinas auf dem Markt für unbemannte Luftfahrzeuge hat US-Präsident Donald Trump Zölle von bis zu 100 Prozent auf Drohnen und ihre Bestandteile verhängt. Er unterzeichnete am Donnerstag eine Anordnung, mit der die Abhängigkeit von chinesischen Importen verringert werden soll. Das Weiße Haus verweist auf die nationale Sicherheit, denn spätestens seit dem Ukraine-Krieg ist klar, dass auch kommerzielle und Hobby-Drohnen militärisch eingesetzt werden können.

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red