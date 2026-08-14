Erneuter Brand im Föhrenwald im Bezirk Neunkirchen

St. Egyden am Steinfeld - Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitag erneut ein Brand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst. "Bewohner der Bahnstraße und Waldstrandsiedlung müssen in Sicherheit gebracht werden", bestätigte Bürgermeisterin Christa Tisch (Liste "Gemeinsam für St. Egyden") auf Anfrage Medienberichte. Eine Evakuierung war im Gange. Eine Notunterkunft werde eingerichtet, hieß es vom Roten Kreuz.

Luftalarm in Lettland: Kampfjets schießen Drohne ab

Moskau/Riga/Brüssel - Eine Drohne ist in den lettischen Luftraum eingedrungen und von Kampfjets eines NATO-Partnerstaats abgeschossen worden. Nach Militärangaben haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm wieder auf. Finnland richtete inzwischen eine Sperrzone ein.

Dürre - Regierungstreffen ergebnislos zu Ende gegangen

Wien - Die finanziellen Hilfen für die Bauern im Zuge der Dürre lassen weiter auf sich warten. Ein Treffen von Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt und der NEOS-Nationalratsabgeordneten Karin Doppelbauer ist Freitagmittag ohne konkrete Maßnahmen zu Ende gegangen. Einen weiteren Fahrplan soll es noch nicht geben. Knackpunkte sind weiterhin die Gegenfinanzierung und die Treffsicherheit der Hilfen.

Anzeichen für neue US-Strategie im Iran-Konflikt

Washington/Teheran - Zurückhaltung ist in der Regel keine Eigenschaft, die US-Präsident Donald Trump zugeschrieben wird. Doch genau dies soll nun eine neue Strategie im Iran-Krieg auszeichnen: Die US-Regierung halte sich zurück und beobachte den Iran, sagte der Präsident kürzlich in einem Interview. Dabei sehe sie, wie Teheran mit den gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu kämpfen habe. Und anstelle weiterer Angriffe des US-Militärs soll der wirtschaftliche Druck erhöht werden.

Österreich schickt "Rose" ins Oscar-Rennen

Hollywood/Wien - Österreich schickt Markus Schleinzers Schwarz-Weiß-Drama "Rose" ins Rennen um den Auslandsoscar 2027: Die zuständige Jury gab am Freitag bekannt, den emanzipatorischen Historienfilm, für den Hauptdarstellerin Sandra Hüller bei der Berlinale mit einem Silbernen Bären gewürdigt wurde, als Kandidat für den besten internationalen Film einzureichen. Damit setzte sich das hochgelobte Werk gegen "Gentle Monster" von Marie Kreutzer und "Vier minus Drei" von Adrian Goiginger durch.

FPÖ bringt Anzeige nach Ruck-Leaks ein

Wien - Die Wiener FPÖ hat im Zusammenhang mit den publik gewordenen Gesprächsprotokollen von Ex-Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Wie Landesparteisekretär Lukas Brucker am Freitag in einer Pressekonferenz erläuterte, geht es dabei vor allem um ein Bauprojekt, das Ruck - zumindest laut den geleakten Zitaten - beschleunigt haben soll. Nach Ansicht der Blauen steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum.

Frankreich drängt Israel zur Festnahme von Siedlern

Paris - Die französische Regierung hat die Behörden in Israel zur Festnahme von extremistischen israelischen Siedlern wegen deren anhaltender Belagerung mehrerer palästinensischer Häuser im Westjordanland gedrängt. Paris verurteile "aufs Schärfste" die Belagerung sowie die "gegen palästinensische Zivilisten verübte Gewalt", teilte das französische Außenministerium am Freitag mit. Die französische Regierung fordere "die israelischen Behörden auf, die Täter festzunehmen", hieß es.

In Italien gestohlene Meisterwerke sichergestellt

Parma - Drei aus einem Museum in Italien gestohlene Gemälde von Pierre-Auguste Renoir, Paul C�zanne und Henri Matisse sind nach mehreren Monaten wieder aufgetaucht. Einsatzkräfte der Carabinieri stellten die wertvollen Kunstwerke nach umfangreichen Ermittlungen bei Durchsuchungen sicher, wie es in einer Mitteilung hieß. Nähere Angaben zu den mutmaßlichen Dieben und ihrem Verbleib machten die Carabinieri zunächst nicht.

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red