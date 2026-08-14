Evakuierung bei Brand im Föhrenwald im Bezirk Neunkirchen

St. Egyden am Steinfeld - Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitag erneut ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst. Rund 700 Feuerwehrmitglieder rückten aus, auch sieben Hubschrauber standen im Einsatz. Die Flammen breiteten sich in Richtung von Häusern in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld aus. Eine Siedlung mit rund 150 Personen wurde laut Feuerwehr evakuiert. Eine Notunterkunft werde eingerichtet, hieß es vom Roten Kreuz.

Evakuierung bei Brand im Föhrenwald im Bezirk Neunkirchen

St. Egyden am Steinfeld - Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitag erneut ein Brand ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst. Rund 700 Feuerwehrmitglieder rückten aus, auch sieben Hubschrauber standen im Einsatz. Die Flammen breiteten sich in Richtung von Häusern in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld aus. Eine Siedlung mit rund 150 Personen wurde laut Feuerwehr evakuiert. Eine Notunterkunft werde eingerichtet, hieß es vom Roten Kreuz.

Luftalarm in Lettland: Kampfjets schießen Drohne ab

Moskau/Riga/Brüssel - Eine Drohne ist in den lettischen Luftraum eingedrungen und von Kampfjets eines NATO-Partnerstaats abgeschossen worden. Nach Militärangaben haben italienische Eurofighter das Flugobjekt vom Himmel geholt. Details zur Herkunft der Drohne wurden zunächst nicht genannt. Nach dem Vorfall hob Lettland einen zuvor ausgerufenen Luftalarm wieder auf. Finnland richtete inzwischen eine Sperrzone ein.

Dürre - Regierungstreffen ergebnislos zu Ende gegangen

Wien - Die finanziellen Hilfen für die Bauern im Zuge der Dürre lassen weiter auf sich warten. Ein Treffen von Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt und der NEOS-Nationalratsabgeordneten Karin Doppelbauer ist Freitagmittag ohne konkrete Maßnahmen zu Ende gegangen. Einen weiteren Fahrplan soll es noch nicht geben. Knackpunkte sind weiterhin die Gegenfinanzierung und die Treffsicherheit der Hilfen.

Frau bei Messerattacke von Ex-Freund schwer verletzt

Ried im Innkreis - Ein 37-Jähriger soll Freitagmorgen in einer Wohnung im Bezirk Ried im Innkreis seine Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Zwei Kinder der 30-Jährigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer und dürften die Tat nicht mitbekommen haben. Der Mann wurde wenig später festgenommen, teilte die Polizeisprecherin mit.

Social-Media-Verbot für Minderjährige in Frankreich gekippt

Paris - Der französische Verfassungsrat hat das vom Parlament beschlossene Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige gekippt. Das gesetzliche Verbot stelle "einen unverhältnismäßigen Eingriff" in die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit der Betroffenen dar, entschied der Verfassungsrat am Freitag. Die französische Nationalversammlung und der Senat hatten im Juli mit breiter Mehrheit für das Gesetz gestimmt, es sollte ursprünglich schon am 1. September in Kraft treten.

Anzeichen für neue US-Strategie im Iran-Konflikt

Washington/Teheran - Zurückhaltung ist in der Regel keine Eigenschaft, die US-Präsident Donald Trump zugeschrieben wird. Doch genau dies soll nun eine neue Strategie im Iran-Krieg auszeichnen: Die US-Regierung halte sich zurück und beobachte den Iran, sagte der Präsident kürzlich in einem Interview. Dabei sehe sie, wie Teheran mit den gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges zu kämpfen habe. Und anstelle weiterer Angriffe des US-Militärs soll der wirtschaftliche Druck erhöht werden.

FPÖ bringt Anzeige nach Ruck-Leaks ein

Wien - Die Wiener FPÖ hat im Zusammenhang mit den publik gewordenen Gesprächsprotokollen von Ex-Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Wie Landesparteisekretär Lukas Brucker am Freitag in einer Pressekonferenz erläuterte, geht es dabei vor allem um ein Bauprojekt, das Ruck - zumindest laut den geleakten Zitaten - beschleunigt haben soll. Nach Ansicht der Blauen steht der Verdacht des Amtsmissbrauchs im Raum.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red