Großeinsatz und Evakuierungen bei Brand in Niederösterreich

St. Egyden am Steinfeld/Aflenz - Im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitag erneut ein Großbrand ausgebrochen. Über 830 Feuerwehrmitglieder rückten aus. Auch elf Hubschrauber standen im Einsatz. Rund 60 Hektar waren laut Feuerwehr betroffen. Die Flammen breiteten sich in Richtung von Häusern in der Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld aus, Bewohner wurden evakuiert. Am Abend war der Brand unter Kontrolle. Die rund 250 Betroffenen durften in ihre Häuser zurück.

Frau bei Messerattacke von Ex-Freund schwer verletzt

Ried im Innkreis - Ein 37-Jähriger soll Freitagmorgen in einer Wohnung im Bezirk Ried im Innkreis seine Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Zwei Kinder der 30-Jährigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer und dürften die Tat nicht mitbekommen haben. Der Mann wurde wenig später festgenommen, teilte die Polizeisprecherin mit.

Neuer Migrantenansturm auf Ceuta am Samstag?

Ceuta/Madrid/Rabat - Nur zwei Wochen nach dem Massenansturm zigtausender Migranten auf Ceuta bereitet sich die spanische Nordafrika-Exklave an der marokkanischen Mittelmeerküste am Samstag auf einen erneuten Ansturm vor. Einige spanische Medien gehen sogar davon aus, dass dieser wahrscheinlich schon in der Nacht vom heutigen Freitag auf Samstagmorgen stattfinden könnte.

Polizei stellte in Brasilien Kunstwerke von Matisse sicher

Sao Paulo - Acht Monate nach dem Raub von acht Kunstwerken des französischen Malers Henri Matisse aus einer Bibliothek in Brasilien hat die Polizei die Beute wiedergefunden. Wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte, wurden die Werke in einem Haus in der Stadt S�o Bernardo do Campo in der Nähe von S�o Paulo gefunden. Ein Mann, der im Besitz der Kunstwerke war, wurde festgenommen.

Europas größte Marienstatue wird in Polen eingeweiht

Warschau - In Polen wird am Samstag Europas größte Marienstatue eingeweiht und gesegnet. Die 55 Meter hohe Statue aus hellem Stahlbeton steht zwischen den Feldern des Dorfs Konotopie nordwestlich von Warschau, das nun auf steigende Besucherzahlen und Einnahmen hofft.

Meinl-Reisinger fordert "Pensionsgipfel" im Herbst

Wien - In der Debatte um ein höheres Pensionsantrittsalter hat sich nun abermals die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zu Wort gemeldet. "Wir werden nicht umhinkommen, das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen", betonte sie am Freitag-Abend im oe24-Sommergespräch. Daher forderte sie einen Allparteien-Pensionsgipfel im Herbst.

Wahl in Sambia: Auszählung aufgrund von Gewalt ausgesetzt

Lusaka - Nach einer Aussetzung wegen Gewalt ist im südafrikanischen Sambia die Auszählung der Ergebnisse der Parlaments- und Präsidentschaftswahl fortgesetzt worden. Erste Ergebnisse sollen am Freitag gegen 22.00 Uhr bekannt gegeben werden, sagte die Vorsitzende der Wahlkommission, Mwangala Zaloumis. Zuvor hatte es Berichte über Gewalt bei der Stimmenauszählung gegeben, woraufhin die Wahlkommission die Auszählung und Bekanntgabe von Ergebnissen im ganzen Land vorerst gestoppt hatte.

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red