Krankenkassen-Minus 2026 fast halbiert

Wien - Österreichs Krankenversicherungsträger haben ihren Abgang im Jahr 2026 gegenüber der letzten Prognose vor drei Monaten fast um die Hälfte reduzieren können. Statt minus 204,8 Mio. Euro wird in der nunmehrigen vorläufigen Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 111,2 Mio. Euro erwartet. Die Prognose für die kommenden Jahre zeigt weiter nach unten, hat sich aber ebenfalls verbessert. Dachverband-Chef Peter McDonald hält weiter an einer "schwarzen Null" als Ziel fest.

Dürre - Regierungstreffen ergebnislos zu Ende gegangen

Wien - Die finanziellen Hilfen für die Bauern im Zuge der Dürre lassen weiter auf sich warten. Ein Treffen von Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ), SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt und der NEOS-Nationalratsabgeordneten Karin Doppelbauer ist Freitagmittag ohne konkrete Maßnahmen zu Ende gegangen. Einen weiteren Fahrplan soll es noch nicht geben. Knackpunkte sind weiterhin die Gegenfinanzierung und die Treffsicherheit der Hilfen.

Abwerzger: FPÖ-"Absolute" möglich, Lob für Kurz

Innsbruck/Österreich - Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sieht gute Chancen, dass die Freiheitlichen bei der nächsten Nationalratswahl 40 Prozent oder gar die absolute Mandatsmehrheit erreichen. Beides sei mittlerweile realistisch und wohl auch nötig, um eine "Viererkoalition der Verlierer" zu verhindern, sagte Abwerzger im APA-Interview. Lob gab es für ÖVP-Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der ein "vernünftiger Koalitionspartner" wäre. In Tirol will Abwerzger 2027 Erster werden und mit der ÖVP koalieren.

Weitere Bundesländer schicken Polizisten nach Wien

Wien/Klagenfurt/Salzburg - Die Polizei in der Bundeshauptstadt weitet ihre Schwerpunkte gegen Jugendkriminalität aus. Ab September müssen neben Einsatzkräften in den bereits vier betroffenen Bundesländern auch Polizisten aus Salzburg und Kärnten Dienst in Wien machen, wie es in einer der APA vorliegenden Anordnung an die Landespolizeidirektionen heißt. Als Grund nennt die Bundespolizeidirektion das "geballte Auftreten von migrantischen Jugendgruppierungen", wie es in dem Schreiben heißt.

Schweres Erdbeben vor der Küste Indonesiens

Jakarta - Vor der Küste der indonesischen Insel Flores ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Erdbeben gekommen. Der Erdstoß hatte laut der US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,7 und ereignete sich in einer eher geringen Tiefe von rund 10 Kilometern, etwa 70 Kilometer nordwestlich des Ortes Ende im Zentrum der Insel. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, eine Person wurde verletzt. Indonesische Behörden gaben auch eine Tsunami-Warnung aus, die später wieder aufgehoben wurde.

Trump: Werde Straße von Hormuz zu US-Territorium erklären

Washington/Abu Dhabi - US-Präsident Donald Trump will die Straße von Hormuz nach eigener Aussage zu US-Territorium erklären. "Sobald wir den Iran besiegt haben - der gerade eine vernichtende Niederlage erleidet -, werde ich die Hormuz-Straße zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären", sagte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat New York am Freitag (Ortszeit). Genauer führte er seine erklärte Absicht nicht aus. Der Iran zeigte sich unterdessen unbeeindruckt von der Ankündigung.

Jemen: Militär greift Stellungen der Houthi an

Sanaa - Im Jemen gehen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Houthi-Miliz weiter. Bei einem Angriff auf Stellungen der Houthi sollen nach Angaben eines jemenitischen Regierungsvertreter mehrere Kämpfer der Miliz getötet oder verletzt worden sein. Eine konkrete Zahl nannte der Vertreter nicht. Die Houthi-Miliz äußerte sich zunächst nicht.

Frau bei Messerattacke von Ex-Freund schwer verletzt

Ried im Innkreis - Ein 37-Jähriger soll Freitagmorgen in einer Wohnung im Bezirk Ried im Innkreis seine Ex-Freundin mit einem Messer schwer verletzt haben. Zwei Kinder der 30-Jährigen befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem anderen Zimmer und dürften die Tat nicht mitbekommen haben. Der Mann wurde wenig später festgenommen, teilte die Polizeisprecherin mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red