Grenze zu Ceuta nach Aufrufen zu Ansturm massiv gesichert

Ceuta/Madrid - Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einem erneuten massenhaften Migrantenansturm auf Ceuta an diesem Wochenende haben Spanien und vor allem Marokko ihre Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zur spanischen Nordafrika-Exklave deutlich verstärkt. Am Grenzübergang in Ceuta war es jedoch in der Früh ruhig, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Gleiches meldeten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien aus der Exklave.

Waldbrand in Niederösterreich unter Kontrolle

St. Egyden am Steinfeld - Der Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (NÖ-Bezirk Neunkirchen) war am Samstagvormittag weiter unter Kontrolle. Die Nacht verlief nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos ruhig, "aber keineswegs entspannt". Zahlreiche Glutnester wurden mit Drohnen über Wärmebildkameras aufgespürt und nachgelöscht. Ein erneutes Aufflammen des Brandes oder ein Übergreifen auf angrenzende Waldflächen konnte verhindert werden.

38 Tote nach schwerem Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Ein schweres Erdbeben hat die zu Indonesien gehörende Flores-Insel erschüttert und mindestens 38 Menschen in den Trümmern getötet. Mindestens 13 weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen hätten schwere Verletzungen davongetragen, sagte der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Suharyanto, bei einer Pressekonferenz am Samstag. Rund 2.000 Menschen hätten sich aus eigener Initiative in Sicherheit gebracht.

Krankenkassen-Minus 2026 fast halbiert

Wien - Österreichs Krankenversicherungsträger haben ihren Abgang im Jahr 2026 gegenüber der letzten Prognose vor drei Monaten fast um die Hälfte reduzieren können. Statt minus 204,8 Mio. Euro wird in der nunmehrigen vorläufigen Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 111,2 Mio. Euro erwartet. Die Prognose für die kommenden Jahre zeigt weiter nach unten, hat sich aber ebenfalls verbessert. Dachverband-Chef Peter McDonald hält weiter an einer "schwarzen Null" als Ziel fest.

Ätna-Warnstufe herabgestuft

Catania - Nach der Herabstufung der Warnstufe für vulkanische Aktivität am Ätna gab es am Samstag vorsichtige Hoffnung auf eine Lockerung der Einschränkungen am Flughafen von Catania. Ankünfte und Abflüge bleiben nach Betreiberangaben zunächst ausgesetzt - bis 14.00 Uhr. Grund sind die Verunreinigung der Flughafeninfrastruktur sowie Vulkanasche. Am Vormittag teilte nun der Betreiber des Airports (SAC) mit, die aktuelle Warnstufe sei von Rot auf Orange herabgestuft worden.

Taliban feiern Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren

Kabul - Fahnen, Festreden und Blumen aus Militärhubschraubern: Die islamistischen Taliban in Afghanistan haben ihre Machtübernahme vor fünf Jahren gefeiert. "Heute sind die Weltanschauungen und Werte der afghanischen Regierung und Nation miteinander im Einklang", sagte Außenminister Amir Khan Muttaqi am Samstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Kabul, die vom staatlichen Sender RTA übertragen wurde.

Baby bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Drohnenangriff ist in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk ein Baby getötet worden. Der drei Monate alte Bub kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Hanscha in der frontnahen Stadt Marhanez bei einem Einschlag in ein Wohnhaus ums Leben. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein fünfjähriger Bursche und ein zwölfjähriges Mädchen. Mehrstöckige Wohnhäuser, ein Ladengeschäft und ein Kino seien beschädigt worden.

Kärntner Polterrunde verzögerte wegen Alkoholisierung Abflug

Klagenfurt - Ein Urlaubsflug von Klagenfurt auf die Baleareninsel Mallorca hat in der Nacht auf Samstag für die Mitglieder einer achtköpfigen Polterrunde ein vorzeitiges Ende gefunden. Der Pilot hatte zwei Betrunkenen aus der Gruppe die Mitnahme verweigert. Daraus entstand eine heftige Diskussion mit dem Flugpersonal, die Polizei musste einschreiten. Der Rest der Gruppe verließ darauf das Flugzeug und lieferte sich Handgreiflichkeiten mit der Polizei. Vier der Männer wurden festgenommen.

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red