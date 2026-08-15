38 Tote nach schwerem Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Ein schweres Erdbeben hat die zu Indonesien gehörende Flores-Insel erschüttert und mindestens 38 Menschen in den Trümmern getötet. Mindestens 13 weitere seien verletzt worden, zwei von ihnen hätten schwere Verletzungen davongetragen, sagte der Leiter der Nationalen Katastrophenschutzbehörde, Suharyanto, bei einer Pressekonferenz am Samstag. Rund 2.000 Menschen hätten sich aus eigener Initiative in Sicherheit gebracht.

Grenze zu Ceuta nach Aufrufen zu Ansturm massiv gesichert

Ceuta/Madrid - Nach Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einem erneuten massenhaften Migrantenansturm auf Ceuta an diesem Wochenende haben Spanien und vor allem Marokko ihre Sicherheitsvorkehrungen an der Grenze zur spanischen Nordafrika-Exklave deutlich verstärkt. Am Grenzübergang in Ceuta war es jedoch in der Früh ruhig, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Gleiches meldeten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien aus der Exklave.

Krankenkassen-Minus 2026 fast halbiert

Wien - Österreichs Krankenversicherungsträger haben ihren Abgang im Jahr 2026 gegenüber der letzten Prognose vor drei Monaten fast um die Hälfte reduzieren können. Statt minus 204,8 Mio. Euro wird in der nunmehrigen vorläufigen Erfolgsrechnung nur noch ein Defizit von 111,2 Mio. Euro erwartet. Die Prognose für die kommenden Jahre zeigt weiter nach unten, hat sich aber ebenfalls verbessert. Dachverband-Chef Peter McDonald hält weiter an einer "schwarzen Null" als Ziel fest.

Waldbrand in Niederösterreich unter Kontrolle

St. Egyden am Steinfeld - Der Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (NÖ-Bezirk Neunkirchen) war am Samstagvormittag weiter unter Kontrolle. Die Nacht verlief nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos ruhig, "aber keineswegs entspannt". Zahlreiche Glutnester wurden mit Drohnen über Wärmebildkameras aufgespürt und nachgelöscht. Ein erneutes Aufflammen des Brandes oder ein Übergreifen auf angrenzende Waldflächen konnte verhindert werden.

Größte Marienstatue Europas in Polen eingeweiht

Warschau - Mit einem feierlichen Gottesdienst ist in Polen eine riesige Marienstatue eingeweiht worden. Das neue Bauwerk mit einer Gesamthöhe von mehr als 55 Metern gilt als größte Marienfigur in Europa. Das "Denkmal für die Gottesmutter" ("Pomnik Matki Boskiej") steht in dem Dorf Konotopie bei Torun, rund 190 Kilometer nordwestlich von Warschau. Die Statue selbst ist 40,6 Meter hoch. Ihr Sockel in Form einer Krone misst 15 Meter Höhe.

Baby bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Drohnenangriff ist in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk ein Baby getötet worden. Der drei Monate alte Bub kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Hanscha in der frontnahen Stadt Marhanez bei einem Einschlag in ein Wohnhaus ums Leben. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein fünfjähriger Bursche und ein zwölfjähriges Mädchen. Mehrstöckige Wohnhäuser, ein Ladengeschäft und ein Kino seien beschädigt worden.

Weitere Bundesländer schicken Polizisten nach Wien

Wien/Klagenfurt/Salzburg - Die Polizei in der Bundeshauptstadt weitet ihre Schwerpunkte gegen Jugendkriminalität aus. Ab September müssen neben Einsatzkräften in den bereits vier betroffenen Bundesländern auch Polizisten aus Salzburg und Kärnten Dienst in Wien machen, wie es in einer der APA vorliegenden Anordnung an die Landespolizeidirektionen heißt. Als Grund nennt die Bundespolizeidirektion das "geballte Auftreten von migrantischen Jugendgruppierungen", wie es in dem Schreiben heißt.

Medien: Sieben Tote bei israelischem Angriff im Südlibanon

Beirut - Bei einem israelischen Luftangriff auf den Süden des Libanons sind Medienberichten zufolge sieben Menschen getötet worden. Drei weitere Personen seien verletzt worden, als Kampfflugzeuge im Morgengrauen ein Haus in dem Dorf Ansar bombardierten, meldete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Samstag. Die israelischen Streitkräfte teilten mit, sie hätten in der Nacht auf Samstag Infrastruktur der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz attackiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red