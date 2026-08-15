Trotz Online-Aufrufen: Kein neuer Ansturm auf Ceuta

Ceuta/Madrid - Befürchtungen eines neuen Migrantenansturms auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta haben sich zunächst nicht erfüllt. Trotz Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einer Wiederholung des massenhaften Grenzübertritts von Ende Juli für diesen Samstag war die Lage an der Grenze und in der Exklave zunächst den ganzen Tag über ruhig. Spanien und vor allem Marokko hatten ihre Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld deutlich verstärkt.

Waldbrand in Niederösterreich unter Kontrolle

St. Egyden am Steinfeld - Der Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (NÖ-Bezirk Neunkirchen) war am Samstag weiter unter Kontrolle. Die Nacht verlief nach Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos ruhig, "aber keineswegs entspannt". Zahlreiche Glutnester wurden mit Drohnen über Wärmebildkameras aufgespürt und nachgelöscht. Ein erneutes Aufflammen des Brandes oder ein Übergreifen auf angrenzende Waldflächen konnte verhindert werden.

Größte Marienstatue Europas in Polen eingeweiht

Warschau - Mit einem feierlichen Gottesdienst ist in Polen eine riesige Marienstatue eingeweiht worden. Das neue Bauwerk mit einer Gesamthöhe von mehr als 55 Metern gilt als größte Marienfigur in Europa. Das "Denkmal für die Gottesmutter" ("Pomnik Matki Boskiej") steht in dem Dorf Konotopie bei Torun, rund 190 Kilometer nordwestlich von Warschau. Die Statue selbst ist 40,6 Meter hoch. Ihr Sockel in Form einer Krone misst 15 Meter Höhe.

Mindestens elf Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei zwei israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut mindestens elf Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Demnach wurden zwei Häuser in den Außenbezirken der Städte Ansar sowie Deir al-Sahrani getroffen. Bei dem Angriff in Ansar wurden offiziellen Angaben zufolge sieben Menschen getötet und zwei weitere verletzt. In Deir al-Sahrani seien vier Tote und 17 Verletzte gemeldet worden.

Baby bei russischem Angriff in der Ukraine getötet

Kiew (Kyjiw) - Durch einen russischen Drohnenangriff ist in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk ein Baby getötet worden. Der drei Monate alte Bub kam nach Angaben von Militärgouverneur Olexander Hanscha in der frontnahen Stadt Marhanez bei einem Einschlag in ein Wohnhaus ums Leben. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter ein fünfjähriger Bursche und ein zwölfjähriges Mädchen. Mehrstöckige Wohnhäuser, ein Ladengeschäft und ein Kino seien beschädigt worden.

Ungarn will wegen AKW Paks Donau-Wasserstand heben

Budapest/Wien - Wegen des historisch niedrigen Donaupegels und der damit verbundenen Probleme bei der Kühlung des ungarischen Atomkraftwerkes Paks hat Samstagvormittag das kontrollierte Versenken von zwei jeweils 80 Meter langen, fest verankerten Lastkähnen als Notmaßnahme begonnen. Diese baulichen Maßnahmen sollen den Wasserstand der Donau um rund 20 Zentimeter heben und damit die Leistungsfähigkeit des AKW sichern.

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red