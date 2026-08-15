Mindestens 47 Tote bei schwerem Erdbeben in Indonesien

Jakarta - Bei einem schweren Erdbeben vor der Küste Indonesiens sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben der Stärke 7,7 und Dutzende Nachbeben erschütterten den Osten des Inselstaates am frühen Samstagmorgen. Besonders betroffen war die Insel Flores, die zur Provinz Ost-Nusa Tenggara gehört. Auch in der Provinz West-Nusa Tenggara und in Teilen von Süd-Sulawesi bebte die Erde. Eine Tsunami-Warnung wurde nach drei Stunden wieder aufgehoben.

Trotz Online-Aufrufen: Kein neuer Ansturm auf Ceuta

Ceuta/Madrid - Befürchtungen eines neuen Migrantenansturms auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta haben sich zunächst nicht erfüllt. Trotz Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einer Wiederholung des massenhaften Grenzübertritts von Ende Juli für diesen Samstag war die Lage an der Grenze und in der Exklave zunächst den ganzen Tag über ruhig. Marokkanische Sicherheitskräfte nahmen am Samstag mindestens 111 Menschen bei dem Versuch festgenommen, in die spanische Exklave Ceuta zu gelangen.

Moody's: Ausblick für Österreichs Budget herausfordernd

Wien - Die Ratingagentur Moody's hat am Freitag einen neuen Bericht über die Bonität der Republik Österreich veröffentlicht. Der ORF berichtete zuerst. Das aktuelle Rating Aa1 - das zweithöchste Rating in der Moody's-Systematik - werde durch eine wohlhabende und diversifizierte Wirtschaft gestützt. Der Ausblick für die öffentlichen Finanzen bleibe aber herausfordernd, schreibt die Ratingagentur.

Mindestens elf Tote bei israelischen Angriffen im Südlibanon

Beirut - Bei zwei israelischen Luftangriffen im Südlibanon sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Beirut mindestens elf Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Demnach wurden zwei Häuser in den Außenbezirken der Städte Ansar sowie Deir al-Zahrani getroffen. Bei dem Angriff in Ansar wurden offiziellen Angaben zufolge sieben Menschen getötet, darunter drei Kinder und zwei Frauen, und zwei weitere verletzt. In Deir al-Zahrani wurden vier Tote und 17 Verletzte gemeldet.

Frist verstreicht: Iran-Krieg vor ungewisser Zukunft

Washington/Abu Dhabi - Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Freitagabend mit der Ankündigung einer Übernahme der Straße von Hormuz. Der Iran weist die Pläne zurück und stellt die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

In Wien verurteilter Ex-Polizeichef in Syrien festgenommen

Damaskus/Wien - Syrische Sicherheitskräfte haben den in Wien verurteilten syrischen Ex-Polizeichef Moussab Abou R. am Samstag festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete. Das Landesgericht Wien hatte R. im Juli der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Trotzdem blieb R. auf freiem Fuß und kehrte im Anschluss an die Urteilsverkündung nach Syrien zurück.

Goldener Leopard für Film aus Rumänien in Locarno

Locarno - Beim diesjährigen Internationalen Filmfestival Locarno geht der Hauptpreis, der Goldene Leopard, an "Nu e locul tau aici" ("Du gehörst nicht hierher") des rumänischen Drehbuchautors und Regisseurs Florin Șerban. Der Spielfilm erzählt von der zerrütteten Beziehung eines alleinerziehenden Vaters zu seinem jugendlichen Sohn. Neben dieser Auszeichnung erhält die Sozialstudie auch eine lobende Erwähnung für den Schauspieler Teodor Butănescu in seiner ersten Hauptrolle.

Wieder Flugbetrieb nach Herabstufung der Ätna-Warnstufe

Catania - Nach der Herabstufung der Warnstufe für die vulkanische Aktivität am Vulkan Ätna läuft der Flugbetrieb am Flughafen von Catania langsam wieder an. Wie der Betreiber des Airports (SAC) mitteilte, sollen Ankünfte und Abflüge seit 14.00 Uhr wieder möglich sein. Passagiere werden dennoch aufgefordert, den Status ihrer Flüge bei den Fluggesellschaften zu prüfen. Auf der Internetseite des Flughafens werden noch zahlreiche Flüge als gestrichen oder umgeleitet angezeigt.

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red