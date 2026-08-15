Trotz Online-Aufrufen: Kein neuer Ansturm auf Ceuta

Ceuta/Madrid - Befürchtungen eines neuen Migrantenansturms auf die spanische Nordafrikaexklave Ceuta haben sich am Samstag nicht erfüllt. Trotz Aufrufen in sozialen Netzwerken zu einer Wiederholung des massenhaften Grenzübertritts von Ende Juli war die Lage an der Grenze und in der Exklave eher ruhig. Im Norden Marokkos wurden jedoch fast 300 Migranten festgenommen. Die Behörde sprach von einer "Routinemaßnahme zur Verhinderung von Versuchen der irregulären Migration" in Richtung Ceuta.

In Wien verurteilter Ex-Polizeichef in Syrien festgenommen

Damaskus/Wien - Syrische Sicherheitskräfte haben den in Wien verurteilten syrischen Ex-Polizeichef Moussab Abou R. am Samstag festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete. Das Landesgericht Wien hatte R. im Juli der Folter und weiterer schwerer Straftaten an 21 Zivilisten für schuldig befunden. Trotzdem blieb R. auf freiem Fuß und kehrte im Anschluss an die Urteilsverkündung nach Syrien zurück.

Taliban feiern Machtübernahme in Afghanistan vor fünf Jahren

Kabul - Mit Paraden und Blumen haben die radikalislamischen Taliban den fünften Jahrestag ihrer erneuten Machtübernahme in Afghanistan gefeiert. Hunderte männliche Anhänger versammelten sich am Samstag auf einem Platz nahe der ehemaligen US-Botschaft in Kabul und schwenkten die weißen Flaggen der Taliban-Regierung. Kritiker beklagen indes den zunehmenden Verlust von Freiheiten und Rechten unter der Taliban-Herrschaft. Eine UNO-Vertreterin sprach von "erstickenden Beschränkungen".

Goldener Leopard für Film aus Rumänien in Locarno

Locarno - Beim diesjährigen Internationalen Filmfestival Locarno geht der Hauptpreis, der Goldene Leopard, an "Nu e locul tau aici" ("Du gehörst nicht hierher") des rumänischen Drehbuchautors und Regisseurs Florin Șerban. Der Spielfilm erzählt von der zerrütteten Beziehung eines alleinerziehenden Vaters zu seinem jugendlichen Sohn. Neben dieser Auszeichnung erhält die Sozialstudie auch eine lobende Erwähnung für den Schauspieler Teodor Butănescu in seiner ersten Hauptrolle.

Moody's: Ausblick für Österreichs Budget herausfordernd

Wien - Die Ratingagentur Moody's hat am Freitag einen neuen Bericht über die Bonität der Republik Österreich veröffentlicht. Der ORF berichtete zuerst. Das aktuelle Rating Aa1 - das zweithöchste Rating in der Moody's-Systematik - werde durch eine wohlhabende und diversifizierte Wirtschaft gestützt. Der Ausblick für die öffentlichen Finanzen bleibe aber herausfordernd, schreibt die Ratingagentur.

Fortschritte bei Bekämpfung von Waldbrand in Deutschland

Düren - Vorsichtiges Aufatmen bei der Bekämpfung des größten Waldbrands in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehr ist "sehr zufrieden" mit dem bisherigen Erfolg des Löscheinsatzes. Aber es gibt noch einen Unsicherheitsfaktor: "Wir haben einen frischen böigen Wind hier im Hürtgenwald, das könnte nochmal so ein Punkt sein", sagte Feuerwehrsprecher Peter Berndgen. Seit Donnerstag kämpfen bei dem Ort in der Eifel an der Grenze zu Belgien Einsatzkräfte gegen die Flammen.

Tausende Fans nahmen Abschied von Bonnie Tyler

Swansea - Gut einen Monat nach dem Tod von Rocksängerin Bonnie Tyler haben Fans und Einwohner ihrer walisischen Heimatstadt Mumbles nahe Swansea der Musikerin die letzte Ehre erwiesen. Tausende Menschen säumten die Straßen, während ein Leichenwagen am Samstag Tylers Sarg durch die Stadt zu ihrem früheren Wohnhaus gefahren wurde. Die Menge brach in Applaus aus und sang Tylers Hit "Total Eclipse of the Heart", Fans warfen Blumen auf den Leichenwagen.

Iran kämpft gegen Ölverschmutzung im Küstengebiet

Teheran - Nach Monaten der Gefechte um die Schifffahrt in der Straße von Hormuz kämpft der Iran nach eigenen Angaben gegen eine massive Ölverschmutzung im Meer nahe der Insel Qeshm. Erste Maßnahmen zur Eindämmung eines Ölteppichs seien eingeleitet, berichtete die iranische Zeitung "Etemad".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red