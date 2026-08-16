Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.

Karner empfängt dänischen Migrationsminister in Wien

Wien - ÖVP-Innenminister Gerhard Karner wird am Montag den dänischen Migrationsminister Morten B�dskov zu einem Arbeitsgespräch in Wien empfangen. Im Zentrum der Debatte wird laut seinem Büro die Umsetzung von Rückkehrzentren sowie Asylverfahren außerhalb der EU stehen. Österreich und Dänemark sind mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland Teil der "Gruppe der Umsetzer", die an einer Realisierung von Asylverfahren und Rückkehrzentren in Staaten außerhalb Europas arbeitet.

Heiße Phase bei Vorstandssuche für Staatsholding ÖBAG

Wien - Bei der anstehenden Bestellung einer neuen Alleinvorständin oder eines neuen Alleinvorstandes der Staatsholding ÖBAG wird es nun spannend. Die Bewerbungsfrist endet am Montag. Gesucht wird per 1. Februar ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Edith Hlawati, die sich in die Pension verabschiedet. Es geht um die Umsetzung einer neuen Strategie mit Fokus auf kosteneffiziente Energieversorgung, Ausbau kritischer Infrastruktur und Stärkung der wirtschaftlichen Souveränität.

Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit ballistischen Raketen an. Es gebe Explosionen in der Stadt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform Telegram. Er forderte die Einwohner der Millionenstadt auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. In zwei Stadtbezirken gebe es Brände, die Feuerwehr sei vor Ort.

Hurrikan bringt Starkregen und Stromausfälle nach Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Der Tropensturm "Lala" hat sich unmittelbar vor Hawaii zu einem Hurrikan verstärkt und sorgt auf der größten Insel der Inselgruppe bereits für Überschwemmungen, Stromausfälle und Straßensperren. Das US-Hurrikanzentrum stufte "Lala" am Samstagmorgen (Ortszeit) als Hurrikan der Kategorie 1 ein. Die anhaltenden Windgeschwindigkeiten lagen demnach bei bis zu 120 Kilometern pro Stunde.

Kolumbiens Armee entdeckt Drogenlabor mit 1,8 Tonnen Kokain

Bogota - In Kolumbien hat die Armee ein Drogenlabor zerstört und mehr als 1,8 Tonnen Kokain sichergestellt. Dies teilten der neue Präsident Abelardo de la Espriella und das Verteidigungsministerium des südamerikanischen Landes in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X mit. Die Operation fand in der Kleinstadt Mercaderes im Südwesten des Landes statt.

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red