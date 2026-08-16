Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.

Zwölf Tote bei Unfall eines polnischen Reisebusses in Ungarn

Budapest - Bei einem Unfall eines Reisebusses aus Polen sind im Osten Ungarns mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere Reisende erlitten Verletzungen, wie die ungarische Polizei in der Bezirkshauptstadt Miskolc mitteilte. Der Bus war auf der Autobahn M3 bei Mezökeresztes, etwa 140 Kilometer östlich von Budapest, von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt.

Russland greift Kiew erneut mit ballistischen Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Es gebe Explosionen in der Stadt, schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram. Er forderte die Einwohner der Millionenstadt auf, in ihren Schutzräumen zu bleiben. In zwei Stadtbezirken gebe es Brände, die Feuerwehr sei vor Ort. Russland meldete unterdessen massive ukrainische Drohnenangriffe auf die Region Moskau.

NATO-Kampfjet schießt Drohne über Rumänien ab

Brüssel/Bukarest - Ein spanischer F-18-Kampfjet hat am Sonntag im Auftrag der NATO eine Drohne über Rumänien abgeschossen. Das unbemannte Flugobjekt sei illegal in den nationalen Luftraum eingedrungen, teilte das rumänische Verteidigungsministerium mit. Es war bereits die vierte Drohne, die in diesem Jahr über dem Land abgeschossen wurde. Die Radare hätten die Drohne geortet, als sie aus dem benachbarten Moldau in den rumänischen Luftraum eindrang.

Joggerin in Oberösterreich von Pitbull-Terrier gebissen

Grieskirchen - Eine Joggerin ist am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen in Oberösterreich von einem frei laufenden Hund gebissen worden. Die 47-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei rechts der Trattnach vom örtlichen Freibad kommend in Richtung Unternberg gelaufen, als ihr das Tier entgegenkam. Der Pitbull-Terrier attackierte die Frau und biss ihr in den Oberschenkel. Sie wurde schwer verletzt.

Wahlbeobachter in Sambia beklagen Unregelmäßigkeiten

Lusaka - Internationale Wahlbeobachter haben Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl in Sambia beklagt. Die stundenlange Unterbrechung der Stimmauszählung habe "Unsicherheit und Besorgnis" ausgelöst, erklärte die Beobachtermission der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) am Samstag. Zudem lägen Berichte "über Einschüchterungen, Übergriffe, Entführungen und Sachbeschädigungen in fünf Provinzen" vor. Zeugenaussagen zufolge habe es Todesopfer gegeben.

Wien ist Nachtzug-Hauptstadt der EU

Wien - Wien ist auch in Sachen Nachtzüge Hauptstadt: Laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) sind von hier aus 15 Enddestinationen mit nächtlichen Verbindungen sinnvoll erreichbar. Damit liegt man im Vergleich mit den EU-Hauptstädten an der Spitze. An zweiter Stelle folgen Bukarest und Budapest mit jeweils zwölf. Am unteren Ende finden sich zehn EU-Hauptstädte, die gar nicht an das Nachtzug-Netz angebunden sind.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red