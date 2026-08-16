Zwölf Tote bei Unfall eines polnischen Reisebusses in Ungarn

Budapest - In Ungarn sind offiziellen Angaben zufolge in der Nacht auf Sonntag zwölf Menschen bei einem Busunglück gestorben. Mindestens zehn weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte Regierungschef Peter Magyar im Onlinedienst Facebook mit, einer von ihnen schwebte nach Angaben der Einsatzkräfte in Lebensgefahr. Der Bus mit polnischem Kennzeichen war auf der Autobahn in einen Graben gefahren und umgekippt.

Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.

Hurrikan "Lala" vor Hawaii bringt bereits viel Zerstörung

Honolulu (Hawaii) - Hurrikan "Lala" hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis größte Insel Big Island gebracht. Infolge des Sturms fiel dort bis zum frühen Samstagabend (Ortszeit) für mehr als 60.000 Haushalte der Strom aus, wie die US-Webseite Poweroutage.us zeigte. Örtliche Medien berichteten auf der Insel mit rund 200.000 Bewohnern von umgestürzten Bäumen, Straßensperren und Überschwemmungen.

Tote und Verletzte nach russischen Attacken auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Allein in der südlichen Industriestadt Krywyj Rih gab es nach einer Attacke mit ballistischen Raketen zwei Tote und 14 Verletzte, wie Selenskyj, der von dort stammt, bei Telegram mitteilte. Ein Mensch sei auch in Sumy im Nordosten des Landes getötet worden.

Wald auf griechischer Ägäis-Insel Skyros brennt

Athen - Auf der griechischen Ägäis-Insel Skyros ist ein Waldbrand ausgebrochen. "Feuerwehrleute kämpften die ganze Nacht gegen das gewaltige Feuer" in der Nähe des Küstenorts Atsitsa, das am Samstagnachmittag ausgebrochen sei, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender ERT am Sonntag. Laut Bürgermeister Kyriakos Antonopoulos sind keine Siedlungen bedroht, sondern nur einzelne Ferienhäuser. Dennoch sei das Dorf Pefko "vorsorglich evakuiert" worden.

Auto krachte in NÖ in Gastgarten: Drei Leichtverletzte

Wiener Neudorf - Ein 69-jähriger Pkw-Lenker ist am Samstagnachmittag mit seinem Auto in den Gastgarten eines Fast-Food-Lokals in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Niederösterreich gekracht. Der Mann dürfte beim Ausparken das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, bestätigte die Polizei am Sonntag auf APA-Anfrage Medienberichte. Sowohl der Lenker als auch seine Beifahrerin und ein Gast des Lokals wurden durch geborstenes Glas leicht verletzt.

Joggerin in Oberösterreich von Pitbull-Terrier gebissen

Grieskirchen - Eine Joggerin ist am Samstag auf einem Feldweg in Grieskirchen in Oberösterreich von einem frei laufenden Hund gebissen worden. Die 47-jährige Oberösterreicherin war laut Polizei rechts der Trattnach vom örtlichen Freibad kommend in Richtung Unternberg gelaufen, als ihr das Tier entgegenkam. Der Pitbull-Terrier attackierte die Frau und biss ihr in den Oberschenkel. Sie wurde schwer verletzt.

Wahlbeobachter in Sambia beklagen Unregelmäßigkeiten

Lusaka - Internationale Wahlbeobachter haben Unregelmäßigkeiten bei der Präsidentschaftswahl in Sambia beklagt. Die stundenlange Unterbrechung der Stimmauszählung habe "Unsicherheit und Besorgnis" ausgelöst, erklärte die Beobachtermission der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC) am Samstag. Zudem lägen Berichte "über Einschüchterungen, Übergriffe, Entführungen und Sachbeschädigungen in fünf Provinzen" vor. Zeugenaussagen zufolge habe es Todesopfer gegeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red