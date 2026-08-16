Zwölf Tote bei Unfall eines polnischen Reisebusses in Ungarn

Budapest - Bei einem Unfall eines Reisebusses aus Polen sind im Osten Ungarns zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Personen erlitten schwere, weitere 37 leichte Verletzungen, teilte der ungarische Rettungsdienst mit. Der Bus war nach Polizeiangaben auf der Autobahn M3 bei Mezökeresztes, etwa 140 Kilometer östlich von Budapest, von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt.

Mikl-Leitner mahnt Reformen und Kompromissbereitschaft ein

St. Pölten - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sieht die derzeit schlechten Umfragewerte der Bundesregierungsparteien ÖVP, SPÖ und NEOS als Auftrag für Reformen und Kompromissbereitschaft. Es sei etwa "höchste Zeit" für weitere Konjunkturimpulse, betonte die ÖVP-Politikerin im APA-Interview. Bei Dürrehilfen für die Landwirtschaft dürfe es "keine Denkverbote" geben, erklärte sie weiters. Bei der Landtagswahl 2028 will Mikl-Leitner wieder als Spitzenkandidatin antreten.

449 Frauen absolvierten 2025 Gesundheitscheck beim Heer

Wien - Im vergangenen Jahr haben 449 Frauen im Rahmen der Eignungsprüfung beim Bundesheer einen Gesundheitscheck absolviert, der mit der Stellungsuntersuchung für Männer ident ist. 2020 waren es noch 183. Die Zahl wuchs über die Jahre sukzessive an, 2023 nahmen bereits 334 Frauen an einer derartigen Untersuchung teil, wie aus einer Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die FPÖ hervorgeht.

Pfandflaschensammler in Wien von Schnellzug tödlich erfasst

Wien - Ein tragischer Unfall hat sich Samstagnachmittag am Bahnhof in Wien-Liesing ereignet. Ein Pfandflaschensammler war unbefugt auf dem Gleisbett unterwegs, um Pfandgut zu sammeln. Dabei dürfte er einen herannahenden Schnellzug, der durch die Station durchfuhr, übersehen haben. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 45-Jährigen. Er starb noch an Ort und Stelle, so die Polizei am Sonntag.

Mittlerweile neun Tote bei Starkregen in Japan

Tokio - Bei "beispiellosem" Starkregen im Osten Japans sind dem Sender NHK zufolge zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Seit Beginn der heftigen Regenfälle am Donnerstag, die Warnungen vor Erdrutschen und Stromausfälle auslösten, hätten neun Menschen ihr Leben verloren, wie NHK am Sonntag unter Berufung auf eigene Zählungen berichtete. Der Katastrophenschutz der besonders schwer betroffenen Präfektur Chiba im Osten der Hauptstadt Tokio meldete am Samstagabend acht Tote.

Tote und Verletzte nach russischen Attacken auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen russischen Luftangriffen in der Ukraine sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens drei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden. Allein in der südlichen Industriestadt Krywyj Rih gab es nach einer Attacke mit ballistischen Raketen zwei Tote und 14 Verletzte, wie Selenskyj, der von dort stammt, bei Telegram mitteilte. Ein Mensch sei auch in Sumy im Nordosten des Landes getötet worden.

NATO-Kampfjet schießt Drohne über Rumänien ab

Brüssel/Bukarest - Ein F-18-Kampfjet hat im Rahmen eines NATO-Einsatzes eine Drohne abgeschossen, die illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungen war. Es sei das vierte unbemannte Flugobjekt, das in diesem Jahr über dem Land abgeschossen worden sei, teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Ein Sprecher des NATO-Militärhauptquartiers, US-Oberst Martin O'Donnell, sagte, die Drohne scheine russisch zu sein. Die weiteren Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten jedoch an.

Hurrikan "Lala" vor Hawaii bringt bereits viel Zerstörung

Honolulu (Hawaii) - Hurrikan "Lala" hat zerstörerische Winde und massive Niederschläge auf Hawaiis größte Insel Big Island gebracht. Infolge des Sturms fiel dort bis zum frühen Samstagabend (Ortszeit) für mehr als 60.000 Haushalte der Strom aus, wie die US-Webseite Poweroutage.us zeigte. Örtliche Medien berichteten auf der Insel mit rund 200.000 Bewohnern von umgestürzten Bäumen, Straßensperren und Überschwemmungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red