Zwölf Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei gegenseitigen nächtlichen Angriffen sind in Russland und der Ukraine mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach russischen Behördenangaben vom Sonntag wurden fünf Menschen in der Region Rostow getötet, zwei weitere Todesopfer gab es demnach in den Regionen Moskau und Belgorod. Die ukrainischen Behörden meldeten fünf Todesopfer sowie Schäden an einem der größten Stahlwerke des Landes. Die ukrainische Armee griff unterdessen Moskau mit Hunderten Drohnen an.

NATO-Kampfjet schießt Drohne über Rumänien ab

Brüssel/Bukarest - Ein F-18-Kampfjet hat im Rahmen eines NATO-Einsatzes eine Drohne abgeschossen, die illegal in den rumänischen Luftraum eingedrungen war. Es sei das vierte unbemannte Flugobjekt, das in diesem Jahr über dem Land abgeschossen worden sei, teilte das rumänische Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Ein Sprecher des NATO-Militärhauptquartiers, US-Oberst Martin O'Donnell, sagte, die Drohne scheine russisch zu sein. Die weiteren Untersuchungen zu dem Vorfall dauerten jedoch an.

Zwölf Tote bei Unfall eines polnischen Reisebusses in Ungarn

Budapest - Bei einem Unfall eines Reisebusses aus Polen sind im Osten Ungarns zwölf Menschen ums Leben gekommen. Zehn weitere Personen erlitten schwere, weitere 37 leichte Verletzungen, teilte der ungarische Rettungsdienst mit. Der Bus war nach Polizeiangaben auf der Autobahn M3 bei Mezökeresztes, etwa 140 Kilometer östlich von Budapest, von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt.

Waldbrände auf griechischer Insel Salamis fordert zwei Tote

Athen - Bei Waldbränden auf der griechischen Insel Salamis nahe Athen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nahe dem Strand Peristeria im Süden der Insel seien zwei Leichen geborgen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag. Hunderte Urlauber und Einheimische mussten nach Feuerwehrangaben in Sicherheit gebracht werden, nachdem nahezu zeitgleich zwei Brände in der Nähe beliebter Badestellen im Süden und Osten der Insel ausgebrochen waren.

449 Frauen absolvierten 2025 Gesundheitscheck beim Heer

Wien - Im vergangenen Jahr haben 449 Frauen im Rahmen der Eignungsprüfung beim Bundesheer einen Gesundheitscheck absolviert, der mit der Stellungsuntersuchung für Männer ident ist. 2020 waren es noch 183. Die Zahl wuchs über die Jahre sukzessive an, 2023 nahmen bereits 334 Frauen an einer derartigen Untersuchung teil, wie aus einer Anfragebeantwortung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) an die FPÖ hervorgeht.

Israel droht mit weiteren Angriffen im Libanon

Beirut - Nach Angriffen mit elf Toten im Süden des Libanon hat die israelische Armee bekräftigt, weitere Attacken gegen die libanesische Hisbollah-Miliz ausführen zu wollen, falls diese Israelis gefährdet. "Keine Rechnung wird offen bleiben", erklärte Verteidigungsminister Israel Katz am Sonntag im Onlinedienst X. Bei den Attacken am Samstag wurden nach israelischen Angaben zwei Hisbollah-Kommandeure getötet, es starben aber auch Frauen und Kinder.

Pfandflaschensammler in Wien von Schnellzug tödlich erfasst

Wien - Ein tragischer Unfall hat sich Samstagnachmittag am Bahnhof in Wien-Liesing ereignet. Ein Pfandflaschensammler war unbefugt auf dem Gleisbett unterwegs, um Pfandgut zu sammeln. Dabei dürfte er einen herannahenden Schnellzug, der durch die Station durchfuhr, übersehen haben. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 45-Jährigen. Er starb noch an Ort und Stelle, so die Polizei am Sonntag.

Mittlerweile neun Tote bei Starkregen in Japan

Tokio - Bei "beispiellosem" Starkregen im Osten Japans sind dem Sender NHK zufolge zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Seit Beginn der heftigen Regenfälle am Donnerstag, die Warnungen vor Erdrutschen und Stromausfälle auslösten, hätten neun Menschen ihr Leben verloren, wie NHK am Sonntag unter Berufung auf eigene Zählungen berichtete. Der Katastrophenschutz der besonders schwer betroffenen Präfektur Chiba im Osten der Hauptstadt Tokio meldete am Samstagabend acht Tote.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red