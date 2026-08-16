16 Tote bei Angriffen in Russland und der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei gegenseitigen nächtlichen Drohnen- und Raketenangriffen sind in Russland und der Ukraine mindestens 16 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Behörden meldeten am Sonntag außerdem Schäden an einem der größten Stahlwerke des Landes. Die ukrainische Armee griff indes Moskau mit Hunderten Drohnen an, der Moskauer Regionalgouverneur Andrej Worobjow sprach von "einem der massivsten Drohnenangriffe in jüngster Zeit".

TASS: Strafverfahren in Russland gegen "FAZ"-Journalisten

Moskau/Frankfurt am Main - Nach seiner Frage bei einer Pressekonferenz zur Tötung russischer Soldaten ist in Moskau laut Staatsagentur TASS ein Strafverfahren gegen einen deutschen Journalisten eingeleitet worden. Ermittelt werde gegen den Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wegen des Schürens von Hass und Feindseligkeit, meldete TASS. Aktuell werde entschieden, ob der Reporter, der für die Zeitung aus Wien über Südosteuropa berichtet, international zur Fahndung ausgeschrieben werde.

Kushner traf Hamas und al-Sisi zu Gesprächen über Gaza

Kairo/Washington - Jared Kushner, US-Unterhändler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, hat am Sonntag in Ägypten Gespräche über die Zukunft des Gazastreifens geführt. In El Alamein traf er den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi. Es seien auch Kontakte mit der radikalislamischen Hamas geplant gewesen. Anschließend reiste Kushner nach Medienberichten weiter zu Gesprächen nach Israel. Demnach wollte er dort unter anderem Ministerpräsident Benjamin Netanyahu treffen.

Waldbrände auf griechischer Insel Salamis fordern zwei Tote

Athen - Bei Waldbränden auf der griechischen Insel Salamis nahe Athen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nahe dem Strand Peristeria im Süden der Insel seien zwei Leichen geborgen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag. Nahezu zeitgleich waren zuvor zwei Waldbrände in der Nähe beliebter Badestellen im Süden und Osten der Insel ausgebrochen. Urlauber und Einheimische wurden zur Evakuierung aufgerufen. Auch in anderen europäischen Ländern wüteten Waldbrände.

Hurrikan "Lala" zieht an Hawaii vorbei

Honolulu (Hawaii) - Der Hurrikan "Lala" ist am Wochenende an der Insel Hawaii vorbeigezogen und hat dem gleichnamigen US-Staat im Pazifik heftige Regenfälle beschert. "Lala" zog Samstagabend Ortszeit mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern an der Südspitze der auch als Big Island bekannten Insel vorüber, traf jedoch nicht auf Land, wie das US-Hurrikanzentrum NHC berichtete. Im Süden der Hauptinsel kam es zu einem Autounfall mit einem Todesopfer.

Brasiliens Präsident Lula begann Wahlkampf

Sao Bernardo do Campo - Brasiliens Präsident Luiz In�cio Lula da Silva ist offiziell in den Kampf zur Wiederwahl gestartet. Vor rund 20.000 Anhängern seiner Arbeiterpartei (PT) trat er am Sonntag in einem Stadion in der Industriestadt S�o Bernardo do Campo auf, in dem er bereits 1979 zu streikenden Metallarbeitern gesprochen hatte. 50 Jahre nach seinen Anfängen als Gewerkschafter steht Lula nun vor der Herausforderung, eine neue Generation, die digital und App-basiert arbeitet, für sich zu gewinnen.

Regierungstruppen im Jemen melden 181 Angriffe in 24 Stunden

Sanaa - Soldaten der jemenitischen Regierung haben nach eigenen Angaben übers Wochenende innerhalb von 24 Stunden 181 Angriffe gegen die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz durchgeführt - mit Artillerie, Raketenwerfern und Drohnen. Ziele waren Militärstützpunkte, Waffendepots und Fahrzeuge in verschiedenen Landesteilen, wie ein Armeesprecher sagte. Dutzende Kämpfer der Miliz seien getötet oder verletzt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red