Sechs Tote bei ukrainischem Raketenangriff in Belgorod

Belgorod - Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod sind örtlichen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der kommissarische Gouverneur Alexander Schuwajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Unter den Verletzten befinde sich auch ein 14-jähriges Kind. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete über einen Toten nach russischen Angriffen in der grenznahen Stadt Kramatorsk.

Russische Justiz befasst sich mit Anti-Kriegs-Partei Jabloko

Moskau - Die russische Justiz befasst sich Montagvormittag erneut mit der von der bevorstehenden Parlamentswahl ausgeschlossenen Anti-Kriegs-Partei Jabloko. In Moskau findet vor dem Obersten Gerichtshof des Landes eine Anhörung zur Berufung von Jabloko-Chef Nikolaj Rybakow gegen den Ausschluss von dem für September geplanten Urnengang statt. Zeitgleich beginnt im nordwestrussischen Pskow die Urteilsverkündung gegen Jabloko-Vizechef Lew Schlosberg wegen "Diskreditierung der Armee".

Cyberangriff auf die Arbeiterkammer Oberösterreich

Wien/Linz - Auf die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich ist ein Cyberangriff verübt worden. Es sei dabei Zugriff auf Daten erlangt worden, informierte die AK auf ihrer Website. "In welchem Ausmaß dies der Fall ist, kann aufgrund gezielter Spurenverwischung durch die Täter derzeit nicht festgestellt werden - auch nicht, ob und welche personenbezogenen Mitgliederdaten konkret betroffen sind."

Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Hollywood - Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4", "Heroes" und "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht bekannt.

Tödlichster Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Kongos

Kinshasa/Bunia/Kampala - Der aktuelle Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo ist der tödlichste in der Geschichte des Landes. Bisher seien 2.325 Menschen an dem Virus gestorben, teilte das nationale Gesundheitsinstitut am späten Sonntagabend mit. Damit übersteigt die Zahl der Todesopfer jene der Epidemie der Jahre 2018 bis 2020. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg den Angaben zufolge auf 4.945. Allein in den vorangegangenen 24 Stunden seien 101 neue Fälle registriert worden.

Fünf Teenager sterben bei Frontalzusammenstoß in Irland

Dublin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der ostirischen Grafschaft Kildare sind am Sonntag fünf Teenager ums Leben gekommen. Drei Frauen und ein Kind befinden sich zudem mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, wie die irische Polizei, auch Garda� genannt, der Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte. Den Angaben zufolge krachten am frühen Morgen zwei Autos auf einer Autobahn frontal ineinander. Bilder vom Unfallort zeigen die schwerst zerstörten Fahrzeuge.

Brandbekämpfung in belgischem Naturschutzgebiet geht weiter

Aachen/Lüttich - Die Bekämpfung des Brands im Naturschutzgebiet Hohes Venn in Belgien direkt an der Grenze zu Deutschland geht weiter. Bei Tageslicht werden die Maßnahmen wieder intensiviert, wie Franz-Karl Boden, Stellvertreter der Bürgermeisterin der deutschen Grenzstadt Monschau, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Hubschrauber würden wieder ihren Einsatz aufnehmen. In der Nacht sei das Feuer nicht weiter vorgerückt. Jetzt regne es leicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red