Trockenste zwölf Monate in Österreichs Messgeschichte

Wien - Nicht nur der aktuelle Sommer hat Österreich eine nie da gewesene Trockenheit beschert. Die Niederschlagsdefizite sind bereits seit einem Jahr auf Rekordniveau. "Die vergangenen zwölf Monate werden als die trockensten seit Messbeginn im Jahr 1850 in die Geschichte eingehen", bilanzierte Klimaforscher Klaus Haslinger von der Geosphere Austria am Montag in einer Aussendung. An einigen Messstellen im Osten hat es wochenlang nicht geregnet - rasche Entspannung ist nicht absehbar.

Munitionsteile lösten erneuten Großbrand im Föhrenwald aus

St. Egyden am Steinfeld - Ein am Freitag ausgebrochener Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) dürfte laut Ermittlungen der Polizei - wie bereits ein Feuer in der Woche zuvor - durch Phosphor in Munitionsteilen einer Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengten Fabrik ausgelöst worden sein. Diese Ursache werde "mit sehr großer Wahrscheinlichkeit" angenommen, teilte eine Sprecherin am Montag auf APA-Anfrage mit. Die Feuerwehr war nach wie vor im Einsatz.

Sechs Tote bei ukrainischem Raketenangriff in Belgorod

Belgorod - Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Grenzregion Belgorod sind örtlichen Angaben zufolge sechs Menschen getötet worden. Vier weitere Personen wurden verletzt, wie der kommissarische Gouverneur Alexander Schuwajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Unter den Verletzten befinde sich auch ein 14-jähriges Kind. Die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete über einen Toten nach russischen Angriffen in der grenznahen Stadt Kramatorsk.

Polizeipersonal: Ministerium räumt "Herausforderungen" ein

Wien - Im Zuge der Debatte um Auswärtseinsätze von Polizistinnen und Polizisten aus den Bundesländern hat das Innenministerium am Montag eine personaltechnische "Herausforderung" in Wien eingeräumt. Trotz der Fülle von 900 Bewerberinnen und Bewerbern bleiben die 200 Bänke in den Polizeischulen für den Aufnahmetermin im September in der Bundeshauptstadt teils leer. Oft könnten dort Plätze nicht mit genügend qualifizierten Schülerinnen und Schülern besetzt werden, hieß es am Montag.

Waldbrand auf griechischer Insel Salamis unter Kontrolle

Athen - Die griechische Feuerwehr hat einen Waldbrand auf der Insel Salamis nahe der Hauptstadt Athen unter Kontrolle gebracht. Die Lage habe sich verbessert, es gebe keine "aktive Feuerfront" mehr, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Auf der Insel seien aber immer noch mehr als 200 Feuerwehrleute und auch zwei Löschhubschrauber im Einsatz. Bei dem Feuer waren zwei Menschen ums Leben gekommen.

IKG: Israels Polizeiminister "Schande" für jüdisches Volk

Jerusalem/Gaza/Wien - Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat zu Tötungen von "30 bis 40" Menschen in Gaza pro Nacht aufgerufen. Dabei sollte Israel nicht nur Palästinenser töten, die eine Gefahr darstellen, präzisierte er in einem Podcast. Es gebe im Gazastreifen noch viel mehr Menschen, die es nicht verdient hätten, zu leben. Daraufhin bezeichnete ihn der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten als "Schande".

Organisationen fürchten um Freiwilliges Soziales Jahr

Wien - Sozialorganisationen fürchten um die Anrechenbarkeit des Freiwilligen Sozialjahrs (FSJ) auf den Zivildienst. Im Zuge der Verhandlungen zu den Änderungen beim Zivildienst nach der Regierungseinigung zur Wehrdienstreform könnte diese eingeschränkt werden, so die Sorge. Die Abschaffung der Anrechenbarkeit wäre ein "falsches Signal für engagierte junge Männer", so etwa die Diakonie. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) plädierte indes klar für die Anrechenbarkeit.

Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Hollywood - Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4 und 6", "Heroes" und "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers. Die Umstände ihres Todes waren zunächst nicht bekannt.

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red