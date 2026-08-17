Trockenste zwölf Monate in Österreichs Messgeschichte

Wien - Nicht nur der aktuelle Sommer hat Österreich eine nie da gewesene Trockenheit beschert. Die Niederschlagsdefizite sind bereits seit einem Jahr auf Rekordniveau. "Die vergangenen zwölf Monate werden als die trockensten seit Messbeginn im Jahr 1850 in die Geschichte eingehen", bilanzierte Klimaforscher Klaus Haslinger von der Geosphere Austria am Montag in einer Aussendung. An einigen Messstellen im Osten hat es wochenlang nicht geregnet - rasche Entspannung ist nicht absehbar.

Fast 13.000 Menschen nach Erdbeben in Indonesien obdachlos

Jakarta - Durch das schwere Erdbeben in Indonesien sind fast 13.000 Menschen obdachlos geworden. Wie ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde BNPB am Montag mitteilte, können rund 12.800 Menschen vorerst nicht in ihre eingestürzten oder beschädigten Häuser und Wohnungen zurückkehren. Der Erdstoß der Stärke 7,7 hatte am Samstag die Insel Flores erschüttert. 54 Menschen kamen ums Leben, mehr als hundert weitere wurden verletzt.

Fünf Jahre Haft für früher schillernden Investor Danny K.

Wien - Der frühere Investor Danny K. ist Montagmittag am Wiener Landesgericht wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Gericht ging von einem "massiv vorsätzlichen Vorgehen" mit einem Schaden von 1,86 Mio. Euro aus, wobei es bei etwas mehr als 320.000 noch zu keinen Zahlungsflüssen gekommen war. "Er hat kein einziges Projekt in Österreich erfolgreich akkordiert", stellte die vorsitzende Richterin fest.

Trump-Gesandter Kushner in Israel

Jerusalem/Washington/Gaza - Nach Gesprächen mit Vertretern der radikalislamischen Hamas in Ägypten ist Jared Kushner - US-Unterhändler und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump - in Israel eingetroffen. Dort soll er am Montag den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen. Netanyahu hatte zuvor einen Fahrplan zur Umsetzung des Waffenstillstands im Gazastreifen abgelehnt. An dem Treffen soll auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair teilnehmen.

Schauspielerin Hayden Panettiere mit 36 Jahren gestorben

Hollywood - Die US-Schauspielerin und frühere Verlobte von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko, Hayden Panettiere ("Scream 4 und 6", "Heroes" und "Nashville"), ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Sender ABC und Fox News sowie andere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung ihres Sprechers.

Unterstützer von Anti-Kriegspartei in Moskau festgenommen

Moskau - Russische Sicherheitskräfte haben in Moskau Dutzende Unterstützer der Anti-Kriegspartei Jabloko in Gewahrsam genommen. Vor dem Obersten Gerichtshof wird am Montag über den Ausschluss der liberalen Oppositionspartei von der Parlamentswahl verhandelt. Dort seien nicht weniger als 35 Menschen abgeführt worden, teilte Jabloko-Chef Nikolai Rybakow mit. Die Partei veröffentlichte auch Videos von Festnahmen.

Dänischer Migrationsminister besucht Karner in Wien

Wien - Die sogenannte Gruppe der Umsetzer will bis Jahresende ein Partnerland finden, in dem Rückkehrzentren für abgeschobene Migranten errichtet werden können. Das gaben Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der dänische Migrationsminister Morten B�dskov am Montag nach einem Arbeitsgespräch in Wien bekannt. Österreich und Dänemark gehören mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland zur Fünfergruppe, die an Asylverfahren und Rückkehrzentren außerhalb Europas arbeitet.

Allererster Strom-Ferrari um 40 Millionen Dollar ersteigert

Maranello - Der allererste Elektro-Ferrari, der in diesem Jahr zum kontroversesten Modell des italienischen Sportwagenbauers wurde, hat bei einer Auktion 40 Mio. Dollar (34,6 Mio. Euro) eingefahren. Der Erlös der Versteigerung am Rande der Autoshow im kalifornischen Pebble Beach geht komplett an die wohltätige Ferrari-Stiftung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red